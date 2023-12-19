"Вічний президент": якою є реакція Заходу на російський передвиборчий фарс

Владімір Путін помпезно заявив, що йде на так звані "вибори" президента Росії. Його вже давно вважають "вічним президентом".

Про це 24 Каналу розповів російський публіцист зі США Андрій Піонтковський, прокоментувавши майбутні вибори в Росії у березні 2024 року.

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Як на Заході реагують на дії Путіна

Як наголосив Піонтковський, на Заході практично ніяк не реагують на так звану "передвиборчу кампанію" Путіна. За цим стежать лише самі росіяни або ж незначна кількість людей, які зацікавлені в Росії. Його давно вже сприймають як "вічного президента". Тому нікого не цікавить, як Путін збирається все це оформлювати.

Однак нещодавно одна з емігрантських груп оформила звернення до західних лідерів, урядів та суспільств. Там закликали піти на рішучі кроки, щоб оголосити Путіна незаконним узурпатором влади після того, як він знову обійме цю посаду десь у травні 2023 року.

Там закликали лідерів світу оголосити Путіна незаконним президентом і не підтримувати з ними відносини. Як на це зреагують в G7? Не відкидаю будь-які варіанти. Я думаю, що світ вийшов з цього тижня в кращому стані, ніж заходив. Всі розмови про втому від України, мені здається, були "обнулені",

– сказав Піонтковський.

Вибори в Росії: коротко