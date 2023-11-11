Немає чим хизуватися, – політолог припустив, якою буде передвиборча кампанія Путіна

Весною 2024 року в Росії мають відбутися президентські вибори. Російська пропаганда робитиме все, щоб показати свого лідера у найкращому світлі та всіляко уникатиме незручних тем.

Політолог Кирило Сазонов розповів 24 Каналу, що Владімір Путін намагатиметься не згадувати про війну в Україні. Натомість він зосередиться на звинуваченні Заходу та нібито війні з НАТО.

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Якою буде передвиборча кампанія Путіна

Аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що у своїй президентській кампанії російський диктатор намагатиметься уникнути негативу від війни. Рейтинги Владіміра Путіна начебто зростають після того, як у своїх псевдоісторичних промовах він критикує колективний Захід. Тому диктатор зосередиться саме на цій темі.

Раніше пропагандисти розповідали, що в Україні нібито немає армії, а порівняно з Росією наша держава зовсім невелика, тому швидко здасться. Проте ситуація на полі бою показала, що все зовсім не так, як очікували окупанти. Незадовго до виборів російський диктатор аж ніяк не зможе озвучити таку інформацію.

Путін безумовно говорив би багато про Україну й так звану "сво", якби мав чим похвалитися. А хизуватися немає чим. Вони не виграли війну, особливих успіхів також немає, а чорні пакети йдуть та йдуть. Тому він говоритиме про інше,

– сказав Кирило Сазонов.

Дуже неприємно розповідати людям, що так звана "друга армія світу" програє невеликій країні. Щобільше, колись вони переконували своїх громадян, що Україна не чинитиме опору. Відтак перед виборами цю негативну інформацію ніхто не озвучуватиме.

"Акцент робитимуть на колективному Заході, який нібито проти Росії. Як завжди, брехатимуть, що воюють з НАТО. Також Путін, ймовірно, говоритиме про внутрішню політику, обіцятиме, що скоро стане краще, а санкції нібито тільки йдуть на користь", – додав Сазонов.

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