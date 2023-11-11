Немає чим хизуватися, – політолог припустив, якою буде передвиборча кампанія Путіна
Весною 2024 року в Росії мають відбутися президентські вибори. Російська пропаганда робитиме все, щоб показати свого лідера у найкращому світлі та всіляко уникатиме незручних тем.
Політолог Кирило Сазонов розповів 24 Каналу, що Владімір Путін намагатиметься не згадувати про війну в Україні. Натомість він зосередиться на звинуваченні Заходу та нібито війні з НАТО.
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Якою буде передвиборча кампанія Путіна
Аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що у своїй президентській кампанії російський диктатор намагатиметься уникнути негативу від війни. Рейтинги Владіміра Путіна начебто зростають після того, як у своїх псевдоісторичних промовах він критикує колективний Захід. Тому диктатор зосередиться саме на цій темі.
Раніше пропагандисти розповідали, що в Україні нібито немає армії, а порівняно з Росією наша держава зовсім невелика, тому швидко здасться. Проте ситуація на полі бою показала, що все зовсім не так, як очікували окупанти. Незадовго до виборів російський диктатор аж ніяк не зможе озвучити таку інформацію.
Путін безумовно говорив би багато про Україну й так звану "сво", якби мав чим похвалитися. А хизуватися немає чим. Вони не виграли війну, особливих успіхів також немає, а чорні пакети йдуть та йдуть. Тому він говоритиме про інше,
– сказав Кирило Сазонов.
Дуже неприємно розповідати людям, що так звана "друга армія світу" програє невеликій країні. Щобільше, колись вони переконували своїх громадян, що Україна не чинитиме опору. Відтак перед виборами цю негативну інформацію ніхто не озвучуватиме.
"Акцент робитимуть на колективному Заході, який нібито проти Росії. Як завжди, брехатимуть, що воюють з НАТО. Також Путін, ймовірно, говоритиме про внутрішню політику, обіцятиме, що скоро стане краще, а санкції нібито тільки йдуть на користь", – додав Сазонов.
Політолог припустив, якою буде передвиборча кампанія Путіна: дивіться відео
"Вибори" президента в Росії: що відомо
- Путіну важливо зберегти прихильність росіян перед виборами, тому він зосередиться на темах, які люблять люди. В Інституті вивчення війни зауважили, що рейтинги диктатора зростають після його заяв про те, як нібито погано живеться на Заході. Відтак пропагандисти озвучуватимуть більше інформації про Європу та США, говоритимуть про неможливість країн одночасно допомагати Україні та Ізраїлю.
- Парламентська асамблея Ради Європи закликала всі країни визнати Путіна нелегітимним президентом після того, як завершиться його нинішній термін. У своїй резолюції ПАРЄ назвала так званого російського президента – диктатором. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба додав, Путін вже понад 20 років одноосібно керує країною. Це призводить до злочинів всередині Росії та за її межами.
- Депутат держдуми Росії Андрій Гурульов нафантазував, що рейтинг довіри до Путіна нібито складає 80%. Пропагандист одразу запропонував, що треба зробити з рештою людьми. За його словами, 20% населення Росії треба знищити або ізолювати.