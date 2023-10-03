ЗСУ будуть ключовим агітатором антипутінської передвиборчої кампанії, – Подоляк

Вже в найближчий місяць Володимир Путін може оголосити про намір знову балотуватися на посаду президента Росії. Але Збройні Сили України точно змінять його плани.

Про це 24 Каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, прокоментувавши інформацію, що Путін збирається оголосити про це на міжнародній виставці "Росія", яка відбудеться 4 листопада.

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На зустрічі він буцімто має презентувати власні досягнення країни-агресорки за останні роки. Хоча зрозуміло, що ніяких видатних результатів там немає.

ЗСУ "переформатують" виборчу кампанію Путіна

Як наголосив Подоляк, Путін цілком може розповідати про свої міфічні досягнення, а значна частина місцевого населення все одно буде йому вірити. Вони буквально живуть в паралельній реальності.

Там багато хто демонструє відсутність бажання думати, куди вони йдуть. Якщо буде розвиватися все ось так, то у Путіна є шанси. Адже в Росії немає кому вести з ним діалог. Але ЗСУ будуть ключовим агітатором антипутінської передвиборчої кампанії,

– наголосив Подоляк.

Крім того, Збройні Сили точно вплинуть на антипутінську кампанію та так звані "досягнення Путіна". Зараз його рішення ніяк не впливають на майбутнє Росії.

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Ситуація в Росії: коротко