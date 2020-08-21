Хоча вірогідність цього сценарію порівняно невелика, вона все ж існує. Дональд Трамп як президент США може не визнати результати виборів, якщо програє Джо Байдену.

Це вже доведений факт, що Трамп любить диктаторів цього світу та сам себе вважає авторитарним президентом. Тому не дивно, що він бодай спробує не визнавати результати виборів не на свою користь. За найгіршого сценарія він взагалі відмовиться полишати Білий Дім. Нижче 24 канал розібрав ситуації, які можуть виникнути після оголошення Джо Байдена переможцем виборів.

Вибори у листопаді: технологія та загрози

Вибори президента США все ближче / Колаж Dreamstime.com

Якщо Трамп програє Байдену "всуху", то у нього фактично немає інших варіантів, ніж визнати поразку. Навіть якщо він буде віддавати накази з Овального кабінету Білого Дому, вони не матимуть реальної юридичної сили (про це детальніше нижче – 24). Державні службовці до цього часу вже будуть слухатись Байдена, який стане новим лідером США 20 січня 2021 року.

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У випадку, якщо ж розрив між двома кандидатами буде вкрай малим, тоді з'являється можливість оскаржити результат в суді та вимагати перерахунку.

Технологія обрання Варто згадати, що американці не обирають президента напряму, а делегують цю справу Колегії Виборців (за членів якої і голосують восени – 24). І вже вони у кожному штаті окремо віддадуть свої голоси Трампу або Байдену 14 грудня. Далі їх рахують на спільному засіданні Конгресу 6 січня, де головує віце-президент. У нашому випадку, це все ще буде Майк Пенс. І от лише після цього оголошуються офіційні результати – хтось з кандидатів стає обраним президентом США.

Період між діями Колегії та засіданням Конгресу є найбільш небезпечним, бо саме тоді закони та Конституція будуть трактуватися в угоду Трампу або Байдену.

Найбільшою проблемою є заочні бюлетени від людей, які не можуть або не хочуть відвідувати виборчу дільницю. Такі "пізні рішення" можуть перегорнути всю ситуацію: у Каліфорнії та Аризоні так і сталося при виборах до Сенату США.

Цікаво, що на виборах у 2018 році, пізні голоси у міських районах в основному віддавалися за демократів (так званий "синій зсув" – 24); республіканці побоюються цього феномену й у 2020. Трамп вже розгорнув цілу кампанію проти голосування по пошті.

У виборчу ніч Трамп може "взяти" деякі штати, які точно за нього. Але загалом виграє Байден. Або навпаки – будь-який виборчий конфлікт буде вирішувати вже новообраний Конгрес, який проведе перше засідання 3 січня.

Якщо жоден з кандидатів не отримає більшість, вибори перейдуть до Палати Представників, де у кожної делегації зі штатів є лише один голос. Таким чином, хто набере 26 з них, виграє. Наразі, республіканці контролюють якраз 26 делегацій, демократи – 23, одна розділена. Це не залежить від того, що Палата Представників за демократами.

Трамп програє, але не визнає: сценарій кризи

Вище ми розібрали по кісточкам технологію вибору президента Сполучених Штатів та загрози при цьому процесі. Тепер розглянемо гіпотетичну ситуацію, коли Трамп вже програв, але не визнає поразки та не хоче віддавати владу. З'являється все більше знаків, що Трамп не визнає результати, якщо вони будуть не на його користь.

Щоб така ситуація запустилася, потрібно, аби зійшлись зірки, як-от зараз: продовження пандемії ковіду, розділені ще більше ніж зазвичай штати Мічіган, Пенсильванія та Вісконсін, дуже поляризований за партійною ознакою Конгрес. Обов'язкова умова – не розгромна перемога Байдена, бо як сказано вище, тоді сенсу пручатися вже не буде. Наприклад, Байден виграв національне голосування, але Колегія Виборців – інша річ. Переваги немає, бо не набрано 270 голосів виборців.

Карта голосування по штатам, сірим показані штати, яки коливаються / Карта USA Today

Юрист-професор Лоуренс Дуглас пише у The Guardian, що тоді "всі очі будуть дивитись на Вісконсін, Пенсильванію та Мічіган, які сумарно мають 46 голосів у своїх виборчих Колегіях". Там не можна, як у Колорадо, рахувати поштове волевиявлення по прибуттю, лише у день виборів.

Минуть тижні, поки всі все порахують. За цей час Трамп може оголосити себе переможцем, а Байден – спростує це. Кампанія Трампа та підконтрольне йому Міністерство юстиції подають багато позовів проти ніби "вкрадених голосів".

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І ось час для наступного важливого моменту – Трамп не визнає програш. Три вище згадані території США контролюються республіканськими легіслатурами, вони можуть вимагати визнання Трампа переможцем на їх землях.

Але губернатори у них – демократи. Вони визнають переможцем Джо Байдена. Три штати надсилають у Конгрес по два висновки, від демократів та республіканців. Повторюється прецедент 1876 року, коли сталося те саме і це спровокувало кризу. Вибори знову зависають, Трамп все ще формально президент.

У XIX столітті створили спеціальну виборчу комісію, але партійні чвари зробили її роботу неефективною. Тодішній президент Улісс Грант ледь не ввів воєнний стан. Катастрофу відвернули лише величезними компромісами: республіканці заберуть війська з окупованого після Громадянської війни Півдня, демократи поступляться Білим Домом. Закінчилось це погано – законами Джима Кроу про расову сегрегацію на Півдні.

На фоні таких подій Конгрес прийняв один з важливих законів – Акт Підрахунку Голосів (Electoral Count Act, 1887). Він мав бути активований, якщо штат знову подасть два результати. І таке сталося у 1969 році, але питання було тривіальним, Ніксон виграв незалежно від нього. Розділений у 2021 Конгрес голосує як у штатах: демократи за губернаторів, республіканці – за легіслатури.

Склад Верховного Суду США у 2020 році / Фото New Yorker

Знову глухий кут. Питання переходить до найвищої інстанції в країні – Верховного Суду США. Втім і тут все не дуже добре, бо Суд сам… поділений між лібералами та консерваторами (вони, зазвичай, є союзниками Трампа, але не завжди – 24).

Зазвичай я дивлюсь на п'ять факторів проблемної передачі влади: організовані озброєні люди, зневіра щодо політичної системи, лідер який не готовий програти, дезінформація та потенційно маленький розрив між кандидатами. Наразі у США є всі п'ять, – розповідає Washington Post професор Університетут Бірмінгем Нік Чіземан.

Але якщо Трамп призначить ще одного консерватора, то, можливо, і зможе продавити рішення. У іншому випадку, і ця установа не буде здатною вирішити ситуацію. Як пише Лоуренс Дуглас, Трамп може активувати Закон про Повстання (Insurrection Act), щоб розгорнути армію для захисту своєї "перемоги". Стається повномасштабна криза спадкоємності та конституційна криза без мирного виходу.

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Отже, Трамп залишається у Білому Домі. Ось як подальшу ситуацію бачить відомий автор Фред Каплан у виданні Slate. 20-та поправка до Конституції США каже: "Терміни Президента та Віце-президента мають закінчитись 20-го січня опівдні". Жодних інших розумінь та винятків. Навряд чи лідери республіканців чи навіть вірний Трампу суддя Верховного Суду спробують цьому заперечити.

Втім, 20 січня 2021 року Трамп не зустрічає Байдена у дворі Білого Дому, не приходить на інавгурацію у Капітолії. Натомість продовжує казати, що вибори були сфальсифіковані навіть після того як Байдена проголошують новим лідером Америки.

Після 12:00 термін дії ядерних кодів, які наразі всюди носить за Трампом окремий офіцер, закінчуються. У випадку якщо Трамп – або хтось, хто ще лишиться біля нього – завадить офіцеру покинути Білий Дім, це зробить інший військовий з запасними кодами. Який передасть їх Байдену.

Уся армія має визнати його своїм Головнокомандувачем і не виконувати накази Дональда Трампа. Але якщо хтось все ж робить це – наприклад, візьме у кільце Білий Дім – вони будуть затримані та обвинувачені у бунті та ухилянні від виконання обов'язків. Секретна Служба, яка охороняє діючих та колишніх топ-політиків та їхні родини, покине Трампа (крім тих, хто безпосередньо охороняє його). Трамп може лишатись у Овальному кабінеті, але головна кімната Америки втратить всю свою силу.

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За кордоном усі будуть чекати реакції Байдена або його в.о. Держсекретаря. Посольства які можуть бути вірними Трампу (де послами є його спонсори – 24) опиняться в ізоляції. Одночасно в.о. Генпрокурора США може виписати ордер на арешт Трампа. Як мінімум за незаконне знаходження у будівлі (criminal trespassing – 24). Або й у повстанні та підбурюванні до нього.

Якщо шеріфи та солдати, які все ж прийшли на захист Трампа, не даватимуть Службі Маршалів США звільнити ворота Білого Дому для прибуття Байдена, то може бути викликана Нацгвардія. У випадку якщо це не допоможе, кілька танків M1 Abrams, пише Каплан, можуть проїхатись по Пенсільванія Авеню. У Трампа не лишиться вибору, окрім як здатися.