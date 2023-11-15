Попри скандальні звинувачення: суд у Мічигані вирішив не забороняти Трампу участі у виборах
Джерело:AP
У Сполучених штатах Америки продовжується підготовка до президентських виборів 2024 року. Засідання суду у Мічигані ухвалило рішення про можливість участі Дональда Трампа у праймеріз.
Суддя штату США Мічигану 14 листопада постановив, що 45-й президент США Дональд Трамп залишиться у первинних виборчих бюлетенях штату.
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Що відомо про рішення суду
Суд американського штату Мічиган прийняв рішення не забороняти колишньому президенту США Дональду Трампу участі у майбутніх виборах, попри розслідування його ролі у штурмі Білого дому в 2021 році. Суддя претензійного суду Джеймс Редфорд відхилив аргументи про те, що роль Трампа в нападі на Капітолій США означає, що суд має визнати його таким, хто не має права балотуватися на посаду президента.
Редфорд пояснив, що, оскільки Трамп дотримувався законів штату, претендуючи на участь у праймеріз, він не може усунути колишнього президента.
Справи, що стосуються дискваліфікації Трампа, розглядаються згідно з 14-ю поправкою до Конституції США. Основа цієї поправки полягає у забороні займати державну посаду після участі в заколоті або повстанні проти країни.
Позивачі вимагають не допустити Трампа до виборів, при цьому звинувачують його у "підбурюванні" до нападу на Білий дім у січні 2021 року, щоб завадити Конгресу затвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах 2020 року.
Окрім цього, суддя штату Мічиган зазначив, що рішення про те, чи є та чи інша подія повстанням і чи брав хтось участь у ньому, – це питання, які має вирішувати Конгрес, а не "один – єдиний суддя".
Зрештою, суд Мічигану постановив, що ім’я Дональда Трампа залишиться в бюлетені для голосування на праймеріз Республіканської партії США. Як відомо, переможець праймеріз стане кандидатом на президентських виборах, які відбудуться у США у листопаді 2024 року.
Попередньо, таке ж рішення ухвалив суд ще в одному штаті США Міннесоті та очікується рішення від штату Колорадо до 17 листопада 2023 року.Цікаво! За даними останніх опитувань американців ймовірність того, що Трамп виграє праймеріз Республіканської партії досить висока. У цьому випадку він побореться за пост президента США з ймовірним кандидатом від Демократичної партії Джо Байденом та кількома самовисуванцями.
Шанси Трампа виграти вибори США
- Трамп чітко відчуває настрої суспільства США, яке "хоче посунути глибинну державу". Він використовує це та грамотно обігрує. Єдине, що наразі його може зупинити – судові позови.
- Суд у Нью-Йорку визнав Трампа відповідальним за шахрайство. Раніше 45-го президента США підозрювали у перебільшені його власних статків на мільярди доларів за один рік, про що свідчать фінансові документи.
- Ймовірність того, що ми станемо свідками засудження колишнього президента США, є доволі високою. Проте, ще однією проблемою є те, що звинувачення в бік Трампа не є перешкодою для його обрання президентом США. Таким чином, якщо він виграє президентські вибори, у 2024 році з нього буде знято всі обвинувачення. Оскільки, згідно законів США, чинний президент є неосудним на час виконання своїх обов’язків.