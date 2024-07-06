"Занепокоєння зростає": демократи закликають Байдена підготуватися до "дикого тижня"

Після кількох днів паніки та занепокоєння демократи по всій країні напружено стежили за інтерв’ю Джо Байдена з Джорджем Стефанопулосом. Під час інтерв'ю, президент США визнав, що дебати проти Дональда Трампа були "поганим епізодом".

Водночас член Конгресу відкрито закликав Байдена не брати участь у виборах 2024 року. Демократи вимагають змін, висловлюючи сумніви щодо здатності Байдена ефективно боротися з Трампом.

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Що очікує на Байдена

Слухайте, я думаю, що занепокоєння зростає. Я думаю, що це буде напружений тиждень у Вашингтоні, не зважаючи на всі критичні проблеми, які відбуваються на майданчику, у країні та світі… Політика цього тижня перейде в гіпердрайв,

– сказав конгресмен-демократ Майк Квіглі.

Квіглі став четвертим демократом у Палаті представників, який закликав Байдена піти у відставку. До нього приєдналися представники Сет Моултон, Ллойд Доггетт та Рауль Гріхальва.

Конгресменка Енджі Крейг також закликала Байдена піти у відставку, зазначивши, що після дебатів у неї виникли сумніви щодо здатності президента ефективно проводити кампанію проти Трампа.

"Враховуючи те, що я бачив і чув від президента під час дебатів минулого тижня в Атланті, у поєднанні з відсутністю рішучої відповіді від самого президента після цих дебатів. Я не вірю, що президент зможе провести ефективну кампанію та перемогти Дональда Трампа", – сказала вона.

Зауважимо, що один високопоставлений помічник демократів заявив, що Байден повинен «пристебнутися на дикий тиждень».

Водночас у Білому домі оперативно відреагували на рішучість Байдена лишитися в перегонах за крісло президента США.

Зрозуміло, що виборці на місцях заохочують Байдена залишитися, і що він найкращий, щоб протистояти Дональду Трампу,

– сказав один з високопоставлених чиновників.

Додамо, що Байден планує провести кілька передвиборних заходів у Філадельфії та прийняти саміт НАТО наступного тижня.

Додамо, що Джо Байден заявив, що лише "Господь Всемогутній" може змусити його зняти свою кандидатуру. Він додав, у нього є розуміння того, як вивести США "на абсолютно новий рівень".