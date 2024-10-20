Трамп знову дав знати, що зупинить війну в Україні "за пару телефонних дзвінків"

В Сполучених Штатах тривають останні тижні перед президентськими виборах. На тлі цього обидва кандидати намагаються максимально мобілізувати електорат.

Зокрема, Дональд Трамп під час свого виступу на передвиборчому мітингу вирішив вкотре вдатися до спекуляції на темі війни. Він знову пообіцяв "закінчити війну на пару дзвінків".

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Що сказав Трамп про війну

Так, Дональд Трамп знову дав зрозуміти, що зупинить війну в Україні "за пару телефонних дзвінків".

Я зупиняв війни, навіть ті, у яких ми не брали участь. За допомогою пари телефонних дзвінків, я врятував багато життів,

– заявив він на мітингу.

Раніше видання WSJ писало, що згідно з опитуваннями Дональд Трамп випереджає Камалу Гарріс у питаннях врегулювання війни в Україні та конфлікту в секторі Гази: 50% проти 39% і 48% проти 33% відповідно.

До слова, Камала Гарріс в нещодавньому інтерв'ю заявила, що якби Дональд Трамп був президентом, то Путін "сидів би зараз у Києві". Демократка вказала, що слова її опонента про "покінчити з війною за один день" означають капітуляцію України.

Експрем'єр Британії Борис Джонсон раніше висловлював протилежну думку. Він переконаний, що Дональд Трамп не допустить поразки України в разі перемоги на цьогорічних виборах у листопаді.