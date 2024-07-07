Найкращий результат за 9 місяців: Байден наздоганяє Трампа у ключових штатах, – Bloomberg

Дональд Трамп випереджає Джо Байдена у ключових для виборів у США штатах всього на 2%. Це найнижчий показник з жовтня 2023 року.

Про це свідчать опитування у семи ключових для виборів штатах через чотири дні після перших дебатів за участю політиків. Навіть не надто вдалий виступ не завадив Байдену скоротити розрив.

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Байден скоротив розрив

Згідно з даними дослідження, Трамп випереджає Байдена на 2% – 47% проти 45%. Нинішній президент випереджає республіканця в Мічигані та Вісконсині. В Арізоні, Джорджії, Неваді та Північній Кароліні результат Байдена в межах статистичної похибки. Найбільше ж відставання зафіксовано у Пенсільванії.

Проте варто вказати, що лише 39% виборців у цих ключових штатах вважають, що Байден "однозначно або ймовірно" має продовжити президентську кампанію. Якщо ж говорити про Трампа, то таких налічується 50%. Якщо говорити про дебати, то лише кожен п'ятий респондент вважав, що Байден "був більш послідовним, розумово здоровим або домінуючим учасником".

Опитування було проведене 1 – 5 липня. У ньому взяли участь 4902 зареєстровані виборці з ключових штатів.

Варто вказати, що провідні донори від Демократичної партії вже висунули свої кандидатури, які можуть замінити Джо Байдена у президентських перегонах. Так, бізнесмени називають губернаторку Мічигану Ґретхен Вітмер і губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома. Проте сам Байден переконує, що продовжуватиме боротьбу за пост американського лідера.