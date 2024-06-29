У Демократичній партії незадоволені дебатами: хто міг би замінити Байдена на виборах

Джозеф Байден визнав свою поразку під час перших передвиборчих дебатів. Попри це, чинний президент США переконаний, що зможе перемогти свого суперника Дональда Трампа на виборах.

Після "провальних" для Байдена дебатів, у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що демократи заговорили про можливу його заміну на іншого кандидата. В етері 24 Каналу голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук припустив, хто може замінити Байдена.

До теми Трамп різко висміяв Байдена та його "провальний" виступ на дебатах

Найбільш реалістичні кандидати

Згодом у Демократичній партії зазначили, що Байден не виходить із передвиборчих перегонів після невдалих дебатів. Згідно з чинного законодавства, тільки Байден може зняти свою кандидатуру. Його не можуть змушувати, хіба що може переконати дружина, основні спонсори партії, партійний актив, близькі радники тощо.

Лише особисте бажання Байдена відмовитись від участі може дозволити Демократичній партії шукати іншого кандидата,

– наголосив Рибачук.

Втім, не виключено, що ситуація може змінитися, адже у демократів є ще місяць до офіційно висунення на з'їзді, який відбудеться у серпні. Якщо Байден ухвалить рішення не балотуватися, то урядовий з'їзд буде складними для Демократичної партії, адже потрібно буде шукати кандидатів на заміну.

Один з варіантів – губернатор штату Каліфорнія Ґевін Ньюсом. Молодий демократ з посмішкою в мільйон доларів, який має пізнаваність, досвід та авторитет. В американські традиції найуспішнішими президентами були якраз губернатори штатів. Також називають кандидатуру Каміли Харіс.

"Я говорив сьогодні з декількома американськими політтехнологами й вони говорять, що Харіс непопулярна. Вона була на других ролях як віцепрезидент й, на відміну від Байдена, який був віцепрезидентом в Барака Обами, була відсутня в публічному просторі. Тож це менш вірогідний варіант", – мовив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".