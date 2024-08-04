Трампа може "потопити" його ж людина: розмова з ексконгресменом про вибори у США

Дональд Трамп ще нещодавно мав непогані шанси у президентських виборах, проте ситуація почала змінюватися після того, як Джо Байден вийшов з перегонів. Ба більше, Трамп ухвалив рішення, яке тягне його донизу.

Колишній конгресмен-республіканець США Адам Кінзінгер у розмові з 24 Каналом пояснив, що мовиться про призначення Джея Ді Венса віцепрезидентом у разі перемоги. Чому Трамп прорахувався з цим рішенням, у кого більші шанси очолити США та якою президенткою може стати Камала Гарріс – читайте далі у матеріалі.

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Які шанси Камали Гарріс стати президенткою

Камала Гарріс стала кандидатом від Демократичної партії на виборах президента США. На вашу думку, чи може вона перемогти Дональда Трампа?

Так. З кожним днем, що минає, дедалі більше здається, що у неї кращі шанси для цього. До виборів ще залишається доволі багато часу. Я очікую, що цей імпульс, який відчуває Гарріс, сповільниться, тому що зараз ентузіазм збільшився через вступ нової людини у виборчі перегони, які є так званим матчем-реваншем.

Гарріс вже причина того, чому Трампу доводиться витрачати свої кошти. Якби я робив ставки, я не знаю, на кого б поставив, адже шанси обох кандидатів 50 на 50. Водночас кандидатка від демократів збирає великі натовпи на мітингах й спричиняє ажіотаж. Це точно означає, що у неї досить солідні шанси перемогти Дональда Трампа, що точно було б досить неочікувано.

Агентство Bloomberg повідомило, що Камала Гарріс має невелику перевагу в ключових для перемоги штатах. Що ви думаєте про останні опитування?

Свіжі опитування вказують на великий імпульс кампанії Камали Гарріс. Якщо ви пам'ятаєте, ще до того, як Гарріс вступила в перегони, коли кандидатом від демократів був Джо Байден, рейтинги падали й у всіх ключових штатах лідирував Дональд Трамп.

Звісно, національні опитування не мають великого значення, але вони дають уявлення про те, як проходять виборчі перегони. Очевидно, що у кожному штаті все було по-різному, але все складалося не на користь Джо Байдена. Зараз відбулися досить різкі зміни, які пов'язані з Камалою Гарріс, яка тепер бере участь у перегонах, та з Джей Ді Венсом – кандидатом у віцепрезиденти від республіканців, який не дуже популярний.

Це напружена боротьба. Результати у Пенсільванії все ще дуже важливі. Останнє опитування, яке я бачив, показало, що Дональд Трамп трохи випереджає Гарріс у Пенсільванії. Проте воно також показало, що Гарріс випереджає майже в усіх хитких штатах. До дня виборів ще багато часу, але здається, що зараз поразка Дональда Трампа більш ймовірна, ніж місяць тому.

Раніше ви підтримали президента Байдена як кандидата у президенти. Чи готові ви підтримати Камалу Гарріс?

Так, я підтримаю її. Я б проголосував за будь-кого, окрім диявола та Дональда Трампа.

Яким президентом був Джо Байден

Чинний президент США Джо Байден вийшов із президентських перегонів. Ви вважаєте це рішення запізнілим чи своєчасним?

Думаю, Байдену не варто було знову балотуватися. Було висловлено багато занепокоєнь з цього приводу, але я не думаю, що він не може продовжувати бути президентом. Очевидно, що час наздоганяє його, він старіє.

Найважливіше завдання кандидата у президенти США – перемогти опонента. Під час дебатів ми побачили те, що Байден не зміг переконати усіх в тому, що зможе перемогти Дональда Трампа. На це є багато вагомих причин.

На мою думку, рішення було запізнілим. Утім, воно певною мірою грає на руку демократам. Через вступ Камали Гарріс у виборчі перегони відчувається певний ентузіазм. Звісно, у неї небагато часу, аби довести справу до кінця.

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Аналізуючи минуле, можливо, все це відбулося у правильний час, але я вважаю, що Джо Байден був хорошим президентом. Я багато в чому не був згодний з ним, але він точно був порядним президентом. Він не повинен був так виходити із перегонів.



Джо Байден і Камала Гарріс / Getty Images

Якби не було жодного тиску на Байдена щодо виходу з перегонів, чи продовжив би він свою кампанію?

Думаю, що він продовжив би свою кампанію. І це показує різницю між здоровою політичною партією та нездоровою. Здорова політична партія, така як демократи, де люди відчувають, що вони можуть висловитися і, наприклад, сказати, що Байден не може продовжувати боротьбу проти Трампа.

На противагу демократам – Республіканська партія, в якій якщо такі люди як я, виступають проти Дональда Трампа, то їх виганяють з партії. У такій партії люди не відчувають достатньої свободи, аби виступати проти свого лідера. Це нездорова політична партія.

Тиск є причиною того, чому Джо Байден вийшов із перегонів, але також важливо визнавати, що це ознака здорової партії демократів. Люди в цій партії відчувають, що вони можуть мати право голосу, навіть якщо це для когось ззовні виглядає хаотично.

"Республіканці мають програти, щоб змінитися"

Чи є шанс у Республіканської партії змінитися, змінити свою природу й повернутися до тієї партії, яка була в минулому?

Я пам'ятаю Рональда Рейгана. Мені було 10 років, коли він сказав Михайлу Горбачову зруйнувати Берлінську стіну. Я пам'ятаю, якими сильними були Сполучені Штати, які виступали проти комуністів у Радянському Союзі. Сумно бачити, що зараз Республіканська партія збилася зі свого шляху.

Є дуже велика ймовірність, що Республіканська партія знову стане такою, якою ми її пам'ятаємо, любили, через яку я вступив до неї. Однак навряд чи це станеться найближчим часом.

Думаю, Республіканська партія має програти на виборах в листопаді. А республіканці повинні зрозуміти, що Дональд Трамп й ізоляціонізм – це не майбутнє. Якщо вони побачать це й прокинуться, то можуть стати тією партією, яка раніше виступала за свободу і можливості в усьому світі.

Демократи можуть повернути більшість у Палаті представників та Сенаті

Якими ви бачите шанси республіканців і демократів на виборах до Палати представників і Сенату після початку передвиборчої кампанії Камали Гарріс й того, як вона офіційно стала кандидатом від Демократичної партії?

Немає жодних сумнівів, що зараз демократи перебувають у кращому становищі щодо виборів до Палати представників й Сенату, ніж були ще місяць тому. Оскільки для більшості в Палаті представників США потрібно небагато мандатів, можливо, демократи зможуть повернути собі більшість.

Хоча протягом останніх 30 років, коли демократи отримують більшість в Палаті представників, то зберігають її лише 2 – 4 роки. Це якось дивно, але зараз у них є хороші шанси, тому що республіканський бренд – слабкий. Позиція Джей Ді Венса щодо України не сприяє цьому, а навпаки збиває з пантелику багатьох людей.

Проте демократам буде набагато важче утримувати більшість у Сенаті, але це все ще можливо. Ми бачили в багатьох із цих штатів, наприклад, Вісконсині або Аризоні, що кандидат від Демократичної партії в Сенат часто лідирував, показуючи кращі результати, ніж Джо Байден. Це показало, що чинний президент насправді був тягарем для цих людей.

Тепер рейтинг Камали Гарріс відповідає рейтингу кандидатів до Сенату. Це показує, що за демократами реальний імпульс. Але якщо вони зможуть отримати більшість в Сенаті, це було б фантастично. Не впевнений, що це можливо, але я думаю, що вони отримають більшість у Палаті представників.

Яку величезну помилку зробив Трамп

Кандидат від республіканців призначив Джея Ді Венса віцепрезидентом. Чому Трамп обрав такого слабкого кандидата? Чи вважаєте таке рішення помилкою?

Це була величезна помилка. Трамп просто не такий вже й розумний. Думаю, багатьом людям подобається сприймати Дональда Трампа за генія, який багато чого планує, проте насправді це не так. Він – людина, яка ухвалює рішення на емоціях. Він не є людиною, яка багато думає. Це підтверджується й обранням Джея Ді Венса.

Ходять чутки, що діти Трампа намагалися переконати його обрати віцепрезидентом Джея Ді Венса. Очевидно, що Венс молодий і привабливий, а за це часто переживає експрезидент США. Я думаю, що він ухвалив це рішення, коли Джо Байден брав участь у перегонах. Тоді він був досить впевнений, що переможе.

Джей Ді Венс наговорив багато такого, що не піде на користь Трампу, наприклад, щодо жінок, які не мають дітей, полюбляють котів та керують країною. Зараз немає жодних сумнівів, що Венс тягне донизу Дональда Трампа. На мою думку, Трамп сьогодні шкодує про цей вибір. Є дуже маленький шанс, що він все ж таки замінить Венс. Трамп може зробити це ще протягом кількох тижнів.



Трамп зробив помилку, обравши Венса віцепрезидентом / Getty Images

Чи не здається вам, що рішення Трампа висунути кандидатуру Джей Ді Венса було свідомим, щоб мати кандидата, який не зможе перевершити його під час кампанії та роботи в Білому домі?

Так, це можливо. Джей Ді Венс – дуже сильна особистість, він написав книгу й був відомий сам по собі, але ключ до того, щоб стати віцепрезидентом Дональда Трампа, полягає у тому, аби ви показали, що готові зробити абсолютно все для нього: готові прийняти кулю в буквальному сенсі; готові грати другу скрипку після Трампа. Останній рік Венс провів переважно намагаючись довести свою вірність Трампу.

Одна річ, яку Дональд Трамп не зробив, це те, що він не провів великого дослідження того, що сказав Джей Ді Венс, зокрема на шоу Такера Карлсона. Це вже завдало йому шкоди. Насправді це смішно, тому що зазвичай, коли кандидат вибирає віцепрезидента, то у нього є комітет, який проводить глибоке дослідження і дізнається все про його досвід, тому що не хоче бути чимось здивованим.

Дональд Трамп завжди казав: "Я просто використовую свою інтуїцію, щоб обрати віцепрезидента". Якраз це він й зробив, але я не думаю, що це принесло йому хороші результати. І це мене тішить.

Чи може спрацювати план Трампа щодо завершення війни

Неодноразово з'являлася інформація про ймовірні плани Трампа щодо війни в Україні. Зокрема, були спекуляції про використання членства України в НАТО у вигляді розмінної монети. Писали й про підштовхування на поступки Росії; про ідеї припинення вогню на будь-яких умовах. Що ви думаєте про ініціативи Трампа щодо припинення війни в Україні? Й чи вірите, що план Трампа може спрацювати?

Дональд Трамп не має поняття, як працює зовнішня політика. Він піде й поцілує Кім Чен Ина в Північній Кореї. Він розповів про свою велику прихильність до Владіміра Путіна та Сі Цзіньпіна. Очевидно, Трамп – це та людина, яка більше захоплюється чоловіками, які здаються сильними.

Розгляньмо найгірший сценарій. Якщо Дональд Трамп переможе, то гра для України не закінчиться. Я не думаю, що Трамп просто розділить Україну й частину її території віддасть росіянам. Він вважає, що у нього є можливість якось використати свої вміння, щоб переконати Владіміра Путіна та Україну підписати угоду.

Ймовірно, угода, яку запропонує Трамп, матиме погані умови. Однак ні США, ні будь-яка інша країна не можуть ухвалювати рішення про те, чи віддавати окуповані території Росії. Вони не можуть торгуватися українською територією. Це може зробити лише Україна, адже це її активи.

Наскільки я розумію, Україна ухвалила рішення продовжувати боротьбу за звільнення свого народу, захист своєї території та рішення зупинити російську агресію раз і назавжди, а не просто відкладати її ще на десятиліття, поки російська армія не відновиться.

Це рішення України й ми повинні підтримувати її на кожному кроці до перемоги. Я думаю, що ідея миру Дональда Трампа просто не спрацює. Він наївний, адже це тільки надихне Владіміра Путіна продовжувати війну.

Якою президенткою може бути Гарріс

Чого ви очікуєте від зовнішньої політики адміністрації Камали Гарріс у разі її президентства? Чи очікуєте ви більш агресивного підходу й меншої обережності?

Я на це сподіваюся. Джо Байден добре попрацював щодо України. Він дав багато зброї, проштовхнув фінансування США на допомогу Україні та говорив правильні речі, але було занадто багато обережності.

Ми повинні дозволити Україні стріляти американською зброєю по будь-якій законній російській цілі, навіть на російській території. Сподіваюся, що Камала Гарріс це зробить, і я думаю, що вона неодмінно захоче виглядати сильною у зовнішній політиці. Ви не побачите в Камалі Гарріс президента з гіршою політикою щодо України, ніж та яка була у Джо Байдена.

Дуже засмучує ідея про те, що США не можуть дозволити Україні зробити щось, тому що це може призвести до ескалації, а потім через кілька місяців усвідомлюють, що Україна повинна це зробити, але тоді вже занадто пізно.

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Настав час зняти "наручники" з України, передати їй необхідну зброю. Україна точно не зацікавлена в атаках американською зброєю на цивільні будівлі в Росії, але є багато законних цілей, які потрібно знищити, щоб закінчити цю війну.



Як президентка Гарріс захоче виглядати сильнішою / Getty Images

Чи готові у США дати дозвіл бити вглиб Росії

Чи достатньо політичної волі серед членів Демократичної партії, аби дозволити Україні завдавати ударів по території Росії далекобійною зброєю? Чи бачите ви, що цей момент настав, що зараз вдалий час, аби нарешті проштовхнути це питання? Чи готові до цього зараз демократи?

Зараз достатньо політичної волі. Навіть у Республіканській партії, за винятком Дональда Трампа, Джея Ді Венса та деяких диваків. Половина республіканців прагне зняти "наручники" з Києва й виступає за перемогу України.

Згадайте про нещодавній дозвіл США, який був наданий Україні щодо ударів по території Росії поблизу кордону. Я б назвав усю Росію територією поблизу кордону, але на адміністрацію Байдена був тиск. Від ракет до ЗРК Patriot до танків Abrams, від танків Bradley до HIMARS й ATACMS – все це боялися надавати, щоб не спричинити початок третьої світової війни. Ніщо з цього не спровокувало початок світової війни.

Давайте будемо відвертими, Росія не зацікавлена у розв'язанні третьої світової війни. Настав час зрозуміти, що Росія блефує, та дати Україні те, що їй потрібно для перемоги.

Чи дійсно США відмовили Київ від секретної операції щодо Росії

Видання The New York Times повідомило, що глава Пентагону Ллойд Остін після розмови з міністром оборони Росії Андрєєм Бєлоусовим відмовив Україну від проведення секретної операції щодо країни-агресорки. Яка ваша думка з цього приводу? Чи вважаєте ви, що таких попереджень від США вже було багато?

Я сподівався, що це неправда, але, на жаль, схоже, що це може бути таки правдою. На мою думку, Україна бореться за своє життя, і ви не можете почати війну проти країни, а потім зателефонувати комусь й сказати, мовляв, не дозволяйте їм завдати мені болю.

Не можна такого робити і я дуже розчарований, що Сполучені Штати це зробили. Якщо Росія засмучена чимось, тоді США навпаки мають подвоїти зусилля і допомогти Україні в цій операції. Росія не може почати війну, а потім оголосити тайм-аут, коли загроза доходить до неї. Це мене дуже турбує.

Це дуже тривожно чути. Так само, коли ми чули про те, що США намагаються змусити Україну припинити атакувати нафтопереробні заводи в Росії. Я сподіваюся, що Україна не дослухається до цієї поради й продовжуватиме вести війну так, як вважає за потрібне, щоб перемогти.

Як захистити військову допомогу від Трампа

Також були ініціативи щодо захисту допомоги Україні від Дональда Трампа. Лідери НАТО домовилися про створення нового командного центру в Німеччині, який координуватиме допомогу та надаватиме додаткове озброєння. Чи вірите, що ці рішення дійсно можуть захистити допомогу для України від Дональда Трампа?

Я думаю, що це було б корисно. Немає жодних сумнівів у тому, що єдина річ, яку центр у Німеччині не може зробити, – це змусити США щось зробити. Якщо США вирішать припинити допомогу, вони (центр у Німеччині – 24 Канал), очевидно, не зможуть запобігти цьому. У такому випадку буде нестача допомоги.

Утім, так, я вважаю, що це важливо. Мене як американця засмучує те, що Європа відчуває, що має йти на такі кроки. Водночас є інша хороша річ в цьому питанні. Я, звісно, так званий "яструб" в питанні оборони і вірю, що США відіграють, відверто кажучи, провідну роль щодо НАТО і безпеки в усьому світі, але тут добре бачити те, що Європа активізується.

Європа довгий час просто відпочивала і покладалася на захист з боку США. Якщо ви подивитеся на те, що відбувається на "задньому дворі" Європи – на Балканах, то побачите, що багато країн просто відмовляються брати в цьому участь. Вони є там, звідки легко можна дістатися до Європи, тому важливо, щоб Європа активізувалася.

Одна з найкращих речей, яку ми можемо зробити, щоб захистити майбутню допомогу та виробничі потужності України, – це інвестувати в наші внутрішні виробничі потужності. Сполучені Штати це роблять, і тому тут відбулися певні позитивні зрушення.

Однак решта Європи повинна продовжувати інвестувати у виробництво боєприпасів 155 калібру, виробництво стволів для артилерії. Це звісно не приносить багато грошей компаніям, але є дуже важливим у цій війні. Ось що ми повинні зробити – не просто відповідати Росії, а перевершити її можливості щодо підготовки економіки для війни.

Сполучені Штати з Європою разом – приблизно у 20 – 30 разів більші за Росію. Тому, якщо ми дійсно вкладаємо свій розум у цю гру, ми можемо поглинути їх з погляду військового виробництва. Це найголовніше.

Як забрати у Росії можливість обходити санкції

Іран продовжує надавати Росії безпілотники великої дальності. Міністерство фінансів цього тижня оголосило нові санкції проти деяких компаній, які займаються виробництвом зброї в Ірані та наданням Росії нових безпілотників. Чи вважаєте, що санкції зараз працюють належним чином, бо начебто вони впроваджуються, але окупантам таки постачають безпілотники, попри нові санкційні пакети від США.

Можу віддати належне Росії за одну річ – здатність знайти спосіб обійти санкції. Вони зробили це, залучивши треті країни для імпорту речей зі Сполучених Штатів, а потім імпортували з третіх країн. Очевидно, Росія побудувала міцний альянс з Іраном і Північною Кореєю.

Чесно кажучи, якби я був лідером країни й мені довелося покладатися на Іран і Північну Корею у питанні фінансування моєї армії, то мені було б соромно і ніяково. Принаймні в України є друзі-країни, які не зазнають невдач, як-от Сполучені Штати та Європа, які допомагають та підтримують. У вас справи йдуть набагато краще, ніж у Росії.

І це було б так, але немає жодних сумнівів, що Росія знайшла спосіб обійти ці санкції. Тому наше Міністерство фінансів, наш санкційний режим має стати сильнішим. Ми маємо чітко дати зрозуміти навіть союзникам, що якщо вони допомагають Росії обійти санкції, то за це буде покарання.

Думаю, що важливо подивитися на такі країни, як Індія, і сказати: "Дивіться, ви дійсно хочете мати відносини із Заходом, щоб протистояти Китаю? Тоді ви також повинні зробити деякі речі для нас". А купувати російську нафту та забезпечувати Росію необхідними речами – це точно нам не допоможе.

Реальність полягає в тому, що Росія продовжує бути злом, яке отримує постачення від таких самих злих людей, а ми просто повинні бути в змозі перевершити країну-агресорку. Україна повинна продовжувати знаходити більше людей для участі у війні, щоб хороші патріоти активізувалися і робили те, до чого кожне покоління було закликано в США, а саме – захищати свою країну. А ми повинні продовжувати постачати зброю Україні.

Що Київ може протиставити співпраці Путіна з КНДР

Росія продовжує співпрацювати з Північною Кореєю. Що ви думаєте про їхній новий оборонний договір? Чи не здається вам, що обережна політика Байдена є причиною того, що Росія демонструє зростання співпраці в галузі оборони з КНДР і навіть підписує ці безпекові угоди, які містять норми про взаємну оборону обох країн?

Так, дивіться, це, безумовно, ескалація, і, знаєте, якщо ви згадаєте початок війни, одна з речей, яку сказала Адміністрація (президента США – 24 Канал), це те, що вони не можуть дати Україні HIMARS або ATACMS, бо бояться, що тоді Росія звернеться до Ірану щодо постачання балістичних ракет. Вони вже це зробили, що тепер?

Звичайно, ми дійсно постачали Україні зброю більшої дальності, і це заслуга адміністрації Байдена. Але як ми можемо використати те, що відбувається між Росією та Північною Кореєю? Давайте, наприклад, залучимо Південну Корею. Сеул має значну кількість боєприпасів, ймовірно, еквівалентну тому, що має Пхеньян, і вони кращої якості, тому що обладнання КНДР значно нижчої якості. На півдні Кореї ситуація із цим набагато краща.

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Думаю, що продовження розбудови цих оборонних відносин між Південною Кореєю та Україною на противагу тому, що робить Північна Корея, буде важливим. І, можливо, в довгостроковій перспективі це спрацює краще для України, але США мало що можуть зробити із цим. Ви знаєте – ми не збираємося бомбити КНДР через такі дії.

Але я думаю, що потрібно продовжувати вказувати на той факт, що Росія змушена покладатися на два найгірші режими у світі – Північну Корею та Іран. Це точно має стати соромом для Владіміра Путіна. І я не знаю, як він дивиться на себе в дзеркало, особливо знаючи, що він зробив з українськими сім'ями та викраденням дітей, бо за це для нього в пеклі є особливе місце.