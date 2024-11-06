Чоловік намагався підпалити Капітолій у день виборів у США

Чоловік із зброєю та пальним намагався потрапити до Капітолію у день виборів. Поліція підозрює, що його дії могли бути пов’язані з конфліктом на Близькому Сході.

Американські правоохоронці затримали чоловіка біля Капітолія у Вашингтоні, коли той намагався пройти з двома пляшками пального у своєму рюкзаку. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на телеканал CBS.

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Чому нападник хотів підпалити Капітолій

За інформацією каналу, затриманого зупинили на вході до центру для відвідувачів, де він також мав папір і, можливо, паливо. Начальник поліції Капітолія Томас Мангер підтвердив цю інформацію, зазначивши, що інцидент не пов’язаний із виборами у США.

Зверніть увагу! Ім'я чоловіка не розсекретили, але зазначили, що це був 28-річний чоловік із Мічигану. Коли він підійшов до зони перевірки, де залишив свій рюкзак та верхній одяг для огляду, поліцейські виявили предмети, схожі на зброю.

Правоохоронці дослідили активність затриманого в соціальних мережах та припустили, що його дії могли бути викликані подіями палестино-ізраїльського конфлікту. Після інциденту поліція тимчасово закрила центр для відвідувачів, щоб з’ясувати обставини події.

Не було видно, що він облив весь свій одяг. Дещо з його одягу пахло бензином, але не весь. Тож наразі невідомо, якими були його наміри,

– додав Мангер.

Також поліція встановила, що чоловік залишив свій автомобіль поблизу перехрестя 9-ї вулиці та Меріленд-авеню на північному сході Вашингтона. Вдень його транспорт було заблоковано.

Напади під час виборної кампанії