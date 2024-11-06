Трамп перший підсудний, якого обрали на пост президента США
Вперше в історії США обрано президента з кримінальними справами. Трамп продовжує заперечувати всі звинувачення і готується до подальших судових процесів.
Дональд Трамп, маючи статус обвинуваченого у кримінальній справі, знову був обраний президентом США. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на CNN.
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Що відомо про кримінальну справу Трампа
Він наразі очікує вироку у справі про виплату грошей за мовчання у Нью-Йорку, а також продовжує боротися із загрозою кримінального переслідування за іншими справами на державному та федеральному рівнях.
Зверніть увагу! Жодного разу в історії США обвинувачений у кримінальних злочинах не ставав президентом. І так само вперше колишній президент був притягнутий до кримінальної відповідальності лише минулого року.
Очевидно, що агресивні спроби відкласти розгляд цих справ якнайдовше окупилися,
– зазначила професорка конституційного права ДжесікиаЛевінсон з юридичної школи Лойоли.
Суд у Нью-Йорку, який мав винести вирок ще до виборів, відклав рішення, щоб не впливати на результати перегонів. Тепер адвокати Трампа, ймовірно, проситимуть додаткове відтермінування вироку у зв’язку з його статусом обраного президента. Дональд Трамп заперечує усі звинувачення, заявляючи про свою невинуватість.
Вибори в США 2024: останні новини
- Трамп набрав 279 голосів виборників, що гарантує йому перемогу на виборах, проте підрахунок голосів ще триває.
- Сьогодні у Палм-Біч він вже назвав себе 47 президентом США та виступив з промовою. Президент України Володимир Зеленський також привітав Трампа з перемогою.