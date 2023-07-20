Трамп як Путін, – депутат зі США оцінив шанси експрезидента залишитися на волі
Колишній президент США Дональд Трамп, який хоче повернутися у Білий дім, останнім часом робить багато неоднозначних заяв. Спершу він обіцяє завершити війну за 24 години, а згодом просить Європу відшкодувати військову допомогу, яку Америка передає Україні.
Це 24 Каналу прокоментував громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. За його словами, зараз Трамп став явним проявом популіста, бо пропонує занадто спрощені рішення.
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"Трампа слухають лише свої, адже решта знають, що він не лише бреше як Путін, а ще й регулярно змінює свою точку зору. Прислухатися до нього – себе не поважати", – сказав політичний діяч із США.
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Небезпечно для України
Можливі сценарії завершення війни запропоновані скандальним ексочільником США показують, що він людина, яка має ворожі наміри, або людина, яка нічого не знає. У випадку з Трампом може бути й одне, й інше. Все це дуже небезпечно для національної безпеки України.
Трамп має мінімальні шанси залишитися на волі, а будь-які його заяви щодо політики не розглядаються ніким серйозно. Ймовірно, його виборча кампанія взагалі проводитиметься з суду,
– зазначив Рашкін.
Наразі у Сполучених Штатах дуже велике роз'єднання між двома партіями. Республіканці, які підтримують Трампа, роблять такі дивні заяви, що демократи використовують їх для рекламної кампанії.
"Трамп втратив будь-які залишки авторитету. Його нічого не цікавить, окрім порятунку власної шкіри", – додав політичний діяч із США.
Обурливі заяви Трампа
- Раніше скандальний ексочільник США заговорив про можливий сценарій завершення війни в Україні. Він цинічно заявив, що Україні, можливо, доведеться віддати Росії частину території, щоб зупинити війну.
- Згодом під час інтерв'ю Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах у 2024 році змусити Зеленського та Путіна до переговорів й завершить війну за 24 години.
- Володимир Зеленський різко відреагував на цинічні заяви Трампа. Лідер України дорікнув експрезиденту, що він не зміг це зробити ще до повномасштабного вторгнення Росії.