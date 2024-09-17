Тейлор Свіфт і вибори у США: як найпопулярніша співачка світу може змінити долю цілої країни

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Після дебатів між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом, що відбулися в ніч на 11 вересня, американська попзірка Тейлор Свіфт опублікувала пост у своєму інстаграмі, де відкрито підтримала кандидатку від Демократичної партії США в боротьбі за президентське крісло. Це рішення може суттєво вплинути на результати виборів та зрушити політичні ваги у бік віцепрезидентки Сполучених Штатів.

Тейлор Свіфт продовжує залишатися однією з найвпливовіших фігур не тільки для американців, але й для багатьох людей по всьому світу. Її слова і вчинки активно обговорюють, а найвідданіші фанати готові наслідувати її приклад. Як американська співачка може змінити долю США, а відповідно і всього світу, чи вплине її підтримка Гарріс на результат виборів і чому Трамп вже заявив, що ненавидить Тейлор – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Який вплив у світі має Тейлор Свіфт

Звичайно, ця стаття не присвячена біографії співачки або ж аналізу її творчості. Проте без кількох важливих фактів з життя Тейлор Свіфт не можна повноцінно зрозуміти її важливість та впливовість.

Тейлор Свіфт почала свою професійну кар'єру ще у 2006 році, коли їй було всього 16 років. Повільно, але впевнено вона спочатку підкорила традиційну для американців кантрі-сцену, випустивши альбоми Taylor Swift та Fearless, а згодом почала пробувати себе у роковому жанрі та поп звучанні у роботах Speak Now і Red. Усі пісні в альбомах написала сама Тейлор, або ж вона співпрацювала з іншими музикантами чи виконавцями.

Одна з перших хвиль найбільшої популярності прийшла до Тейлор з її альбомом "1989". Я впевнений, ви стовідсотково чули пісні Shake It Off чи Blank Space з цього альбому.

Taylor Swift – Blank Space (альбом "1989") / Відео з ютуб-каналу співачки

Співачка закріпила свій успіх в індустрії й наступними альбомами: Reputation, Lover, Folklore та Evermore. Зрештою, суперуспішним став її 10-й альбом Midnights, після якого вона відправилася у наймасштабніший тур світом – The Eras Tour. Уже в грудні 2023 року він став найкасовішим туром в історії. Квитки на концерти розмітають з сайтів у перші кілька хвилин від початку продажів, а ті фанати, які не змогли потрапити на довгоочікуваний концерт, збираються поруч зі стадіоном, де виступає їх кумир.

Цікаво, що країни навіть борються між собою за можливість прийняти концерти Тейлор, адже вони сприяють поліпшенню економік та притоку до них нових туристів та фанатів. Саме так і вчинив Сингапур, уклавши угоду зі співачкою, що Свіфт виступить лише у цьому місті Південно-Східної Азії, і більше ніде у регіоні. Від цього Тейлор отримала близько 3 мільйонів доларів США.

Загалом, велика праця та невтомна наполегливість дали свої плоди – авторитетний журнал Time визнав Тейлор Свіфт людиною 2023 року. Це дійсно показово, адже коли ти змагаєшся з такими людьми, як Владімір Путін, Сі Цзіньпін, Чарльз III і лялька Барбі, це говорить про дійсно значний вплив на громадську думку.

Окрім того, Тейлор Свіфт стала першою мільярдеркою в історії, яка заробила свій статок винятково своєю дискографією. Співачка також тривалий час лишалася найбільш прослухуваною виконавицею на платформі Spotify.

Популярність попзірки зараз лише продовжує збільшуватися: вона випустила свій 11 альбом The Tortured Poets Department, який уже також встиг побити рекорди у найбільших американських чартах, та продовжує випускати перезаписи перших 6 альбомів. Також Тейлор отримує престижні нагороди за свої роботи, такі як "Греммі", VMA чи "Еммі".

Отже, феномен і успіх Тейлор Свіфт полягає у її самобутності: вона пробує нові жанри, при цьому залишається собою. Вона завжди близька зі своїми фанатами не лише у піснях, але й у ставленні до них, а ще Тейлор – потужний маркетолог і стратег, який знає, як правильно подати свої роботи так, щоб це на 100% зайшло її прихильникам, які називають себе "свіфтіз".

Як та чому співачка підтримала Камалу Гарріс

В інстаграмі Тейлор Свіфт 11 вересня опублікувала пост, де розповіла, що дивилася дебати між Трампом і Гарріс, щоб дослідити актуальні проблеми та позиції кандидатів про запропоновану ними політику та плани щодо Сполучених Штатів. Тоді ж Тейлор вирішила, що голосуватиме за Камалу Гарріс.

Я буду голосувати за Камалу Гарріс і Тіма Волза на президентських виборах 2024 року. Я голосую за Камалу Гарріс, тому що вона бореться за права та тому, що, на мою думку, щоб їх відстоювати, потрібен воїн. Я вважаю, що вона твердий, талановитий лідер, і я вірю, що ми можемо досягти набагато більшого в цій країні, якщо нами керуватиме спокій, а не хаос,

– зазначила попзірка.

Вона також наголосила, що її дуже підбадьорив і вразив вибір Камалою Гарріс напарника – Тіма Волза, який "десятиліттями відстоював права ЛГБТК+, штучне запліднення і право жінки на власне тіло".

Тейлор Свіфт підтримала Камалу Гарріс на виборах / Пост співачки в інстаграмі

Ще однією причиною свого вибору серед кандидатів у президенти США Тейлор назвала той факт, що на сайті Дональда Трампа раніше з'явилися ШІ-зображення, де вона нібито підтримує його кандидатуру в президенти. За словами Свіфт, це справді викликало у неї страхи щодо ШІ та небезпеки поширення дезінформації.

Це привело мене до висновку, що я повинна бути дуже прозорою щодо своїх фактичних планів на ці вибори як виборця. Найпростіший спосіб боротьби з дезінформацією – правда,

– написала зірка.



Трамп поширив фейкові фото, що нібито Свіфт та її фанати підтримують його / Фото з акаунту @drewharwell у соцмережі Х

Свій допис знизу вона підписала словами "Тейлор Свіфт – бездітна кошатниця". Це була алюзія на слова запропонованого Трампом кандидата у віцепрезиденти Джея Ді Венса, який назвав кількох відомих демократів, у тому числі Гарріс, "купкою бездітних нещасних кошатниць".

Станом на ранок 17 вересня цей допис зібрав понад 11 мільйонів лайків. Його вподобали також й інші відомі особистості з США, такі як співачка Сабріна Карпентер та акторка Лілі Рейнхарт.

На престижній американській премії VMA Тейлор Свіфт, яка тріумфувала з 7 нагородами, знову закликала глядачів зареєструватися, щоб проголосувати на виборах.

"Якщо вам більше ніж 18 років, будь ласка, зареєструйтеся, щоб проголосувати за щось дуже важливе: президентські вибори 2024 року", – сказала співачка.

Цікаво, що свою підтримку Камалі Гарріс Тейлор Свіфт також надала й у праві на використання кількох своїх пісень у передвиборчій кампанії. Тому одразу після дебатів віцепрезидентка США пішла зі сцени під сингл The Man з альбому Тейлор Lover. Ця пісня також є досить метафоричною, адже у ній співачка висміює токсичний консервативний маскулінний світ, де жінки не мають таких самих прав та свобод, як чоловіки.

Камала Гарріс пішла під пісню The Man після дебатів з Трампом: дивіться відео

А на офіційній тік-ток сторінці Камали Гарріс з'явилося відео, де вона використовує пісню Ready For It, що також написала Тейлор Свіфт.

Гарріс виклала відео з піснею Ready For It / Відео з тіктоку @kamalaharris

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Як Трамп відреагував на те, що Свіфт підтримала Гарріс

Після дебатів одна з журналісток спитала Дональда Трампа, якою була його реакція на те, що Тейлор Свіфт публічно підтримала Камалу Гарріс. На що експрезидент США відповів, що він "поняття не має".

Реакція Дональда Трампа на те, що Свіфт підтримала Гарріс: дивіться відео

Пізніше в етері телеканалу Fox News Дональд Трамп заявив, що Тейлор Свіфт "ймовірно, поплатиться" за підтримку Камали Гарріс на виборах президента.

Я не був фанатом Тейлор Свіфт. Це було лише питанням часу. Вона не могла підтримати Байдена. Але вона дуже ліберальна людина. Здається, вона завжди підтримує демократів, і вона, ймовірно, "заплатить за це" свою ціну,

– сказав кандидат-республіканець.

Після цього Трамп наголосив, що йому більше подобається Бріттані Махоумс, дружина відомого американського футболіста, яка є послідовною прихильницею Трампа.

Однак на цьому реакція експрезидента США не закінчилася. Через кілька днів після посту Свіфт офіційний магазин Дональда Трампа випустив білу футболку "Trump Era White T-Shirt", яка копіювала концепцію мерчу попзірки з її The Eras Tour.

Замість тексту на футболках Свіфт, де написано: "Taylor Swift: the Eras Tour", на трампівських футболках розмістили: "Donald J. Trump: Make America Great Again".

Дональд Трамп скопіював концепцію футбок Тейлор Свіфт з її туру / Фото The Telegraph

Пізніше Трамп продовжив свою кампанію проти Свіфт і у своєму акаунті у Truth Social написав, що ненавидить співачку.



Дональд Трамп заявив, що ненавидить Тейлор Свіфт / Скриншот з соцмереж

До речі, цікаво те, що нещодавно під час одного з матчів Відкритого чемпіонату США з тенісу Тейлор Свіфт зі своїм бойфрендом були присутні разом із Махоумс. Фотографи навіть спіймали кадр, де співачка обіймає Бріттані, що породило хвилю чуток, що попзірка могла підтримати кампанію Республіканської партії.



Тейлор Свіфт обіймає Бріттані Махоумс під час Відкритого чемпіонату США з тенісу в Нью-Йорку / Фото AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Відреагував на допис Тейлор й інший послідовний прихильник Трампа – власник соцмережі Х Ілон Маск. Він у саркастичній формі відповів на слова співачки про "бездітну кошатницю".

Добре, Тейлор… ти перемогла… Я дам тобі дитину і буду охороняти твоїх кішок ціною свого життя,

– написав бізнесмен-трампіст.

Реакції від Тейлор Свіфт на цей допис поки що не було. Та користувачі у мережі стали на захист попзірки.

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Якою була політична позиція Тейлор Свіфт раніше

Перші 12 років своєї кар'єри Тейлор Свіфт залишалася аполітичною, публічно не коментуючи політичні погляди та преференції у кандидатах. У 2012 році журналісти Time поставили запитання співачці стосовно президентських виборів, на що попзірка відповіла, що не хоче впливати своїми словами на інших людей, бо й сама не має достатньо знань і досвіду в житті. На той момент Свіфт було 22 роки.

Вона залишалася аполітичною й під час президентських виборів у США 2016 року, не підтримуючи демократку Гілларі Клінтон і не виступаючи проти Трампа, як дехто очікував. Критики сумнівалися, за кого Свіфт голосувала, коли вона опублікувала свою фотографію в черзі на виборчій дільниці.

Хоча ЗМІ припускали, що попзірка віддала свій голос за представницю від Демократичної партії, адже на фото вона була одягнута у схожий светр, в якому раніше фотографувалася Клінтон.



Тейлор Свіфт голосує на виборчій дільниці у 2016 році / Фото The Tennesean

Далі своє політичне мовчання Свіфт порушила у 2018 році під час проміжних виборів до Конгресу США. Саме тоді вона вперше публічно висловила свою політичну позицію та підтримала кандидатів від Демократичної партії – Філа Бредесена, який балотувався до Сенату, та Джима Купера з Палати представників – від штату Теннессі, де мешкає.

У минулому я неохоче публічно висловлювала свої політичні погляди. Зараз я ставлюся до цього зовсім по-іншому. Я завжди віддавала й віддаватиму свій голос з огляду на те, який кандидат буде захищати й боротися за права людини, на які, я вважаю, в цій країні заслуговують усі,

– написала вона.

Тоді ж Тейлор Свіфт окреслила, що її турбують питання прав ЛБГТК+, систематичного расизму, а також заборони абортів і переваги білої раси.

Окрім цього, вона рішуче висловилася проти кандидатки від Республіканської партії Марші Блекберн, яку у документальному фільмі Miss Americana назвала "Трампом у перуці".

Перший пост, де Тейлор Свіфт висловила свою політичну позицію / Фото з інстаграму співачки

Політикиня з партії Трампа виступала проти відновлення закону, який захищає жінок від домашнього насильства, переслідування та зґвалтування. Вона також вважала, що одностатеві пари не повинні мати право одружуватися. Свою критику дій Блекберн Тейлор пояснила наступним чином:

Це справді основні права людини, і я бачу, як Марша Блекберн маскує цю політику за словами "християнські цінності штату Теннессі". Це не християнські цінності Теннессі. Я живу в штаті Теннессі. Я християнка. Це не те, за що ми виступаємо. Вона стає першою жінкою-сенатором у Теннессі, і вона "Трамп у перуці". Жодних жіночих інтересів вона не представляє. Вона виграла, бувши жінкою, застосовуючи те, якими хочуть бачити нас, жінок, у жахливому світі 1950-х років,

– сказала Тейлор у документальному фільмі.

Після того як Свіфт публічно підтримала двох демократів на виборах 2018 року, тодішній президент США сказав, що її пісні стали йому подобатись "на 25% менше".

Попри те, що дії Тейлор не допомогли Філу Бредесену пройти у Сенат, бо перемогла Блекберн, її пост усе одно зробив свою справу. Протягом двох днів після публікації допису для участі в голосуванні зареєструвалися понад 169 тисяч американців. Для порівняння, протягом 30 попередніх днів ця позначка становила лише 59 тисяч людей.

Свої політичні погляди співачка також висловлює й у творчості. Зокрема, у пісні Miss Americana & Heartbreak Prince, як розповіла сама Свіфт у своєму поясненні сюжету на Spotify, вона висловила "розчарування в нашому божевільному світі політики та нерівності, дія якого відбувається в метафоричній середній школі". У пісні вона апелює до виграшу Трампа на виборах, який призвів до того, що Америка почала втрачати свою минулу могутність.

Ще однією важливою політичною піснею для Тейлор стала Only The Young, яку вона написала для вищезгаданого документального фільму Miss Americana. Робота стала своєрідною піснею протесту, що порушує питання насильства із застосуванням зброї та масових розстрілів у навчальних закладах. Пісня також докладно розповідає про почуття Тейлор після проміжних виборів 2018 року та про те, як неприємно для неї було бачити, що молоді люди не зуміли залучити обраних кандидатів до перегонів.

З плином часу американська співачка стане все більше говорити про свої політичні погляди. В інтерв'ю журналістам The Guardian у 2019 році Тейлор Свіфт висловлюватиме жаль, що не підтримала Гілларі Клінтон на президентських виборах у 2016 році, і зізнається, що голосувала саме за неї. Проте попзірка стверджуватиме, що "мало чим могла б їй допомогти".

На тлі протестів Black Lives Matter у 2020 році, коли тодішній президент США Дональд Трамп вжив суперечливий вислів: "Почнеться насильство – почнеться стрілянина", Свіфт у своєму акаунті у соцмережі Х, тоді твітер, прямо заявила: "Ми виженемо тебе на виборах у листопаді".

Зрештою, на виборах 2020 року Тейлор Свіфт прямо підтримала Джо Байдена й Камалу Гарріс. В інтерв'ю журналу VMagazine вона зазначила, що "зміна, якої ми потребуємо найбільше, – це обрання президента, який усвідомлює, що не білі люди заслуговують на те, аби почуватися у безпеці; що жінки заслуговують на право обирати, що станеться з їхніми тілами; й що спільнота ЛГБТКІА+ заслуговує на визнання й співучасть".

Усі заслуговують на владу, яка серйозно ставиться до глобальних ризиків у сфері охорони здоров'я та ставить життя свого народу на перше місце,

– казала співачка.

А посилання на це інтерв'ю Свіфт супроводила фото з печивом із написом "Biden Harris 2020", яке також виклала у твітері. Також Тейлор дозволила Байдену і Гарріс у своїй кампанії використовувати пісню Only The Young.



Тейлор Свіфт підтримала Байдена і Гарріс у кампанії на виборах у 2020 році / Фото з акаунту співачки у соцмережі Х

Гарріс висловила подяку Свіфт і написала у твітері, що співачка показує молодим виборцям, "що поставлено на карту" на виборах.

Звісно, оцінити вплив конкретно Тейлор Свіфт на вибори 2020 року важко, але принаймні у дослідженні видання NME назвало її однією з тих знаменитостей, які змінили хід тодішнього голосування у виборах президента США.

Як трампісти раніше дискредитували співачку

Варто зазначити, що люди, які працюють у команді Трампа або близькі до неї, вже давно почали сприймати можливу підтримку співачкою Демократичної партії "як даність", тому й оголосили попзірці "священну війну".

Колишній кандидат у президенти, а нині прихильник Дональда Трампа Вівек Рамасвамі нещодавно поширював теорію змови в соціальних мережах і стверджував, що команді "Канзас-сіті Чіфс", де грає хлопець співачки Тревіс Келса, навмисно дозволили виграти плей-офф чемпіонату і вийти до Супербоула.

Рамасвамі припускає, що цю ймовірну маніпуляцію організовали, щоб збільшити присутність Свіфт під час трансляції Супербоула і таким чином посилити її вплив на голоси глядачів на майбутніх виборах.

Також був випадок, коли адвокатка Дональда Трампа Аліна Габба опублікувала в інстаграмі скриншот зі своїм фото разом зі Свіфт, підписавши його: "Хто вважає, що цій країні потрібно більше таких жінок, як Аліна Габба, і менше таких, як Тейлор Свіфт?".

Ведуча телеканалу Fox News і радниця Дональда Трампа Жанін Пірро закликала Тейлор Свіфт "не лізти в політику". А Чарлі Кірк, відомий прихильник Трампа і засновник Turning Point USA, політичної організації, що займається студентським активізмом, висловив занепокоєння з приводу потенційного впливу Свіфт на майбутні вибори. Кірк попередив, що Свіфт може "вплинути на вибори, мобілізувавши армію фанатів, які хочуть лише швидких абортів".

Водночас ведучий Fox News Джессі Воттерс заявив, що Тейлор Свіфт – це нібито проєкт Пентагону, який "запропонував НАТО 4 роки тому перетворити підрозділ міністерства з психологічних операцій на актив для боротьби з дезінформацією в інтернеті". Він також назвав попікону "прикриттям для прихованої політичної повістки".

Важливо Трамп заявив, що Тейлор Свіфт "заплатить ціну на ринку" за підтримку Камали Гарріс

Чи може Тейлор Свіфт серйозно вплинути на вибори у США

Останній політичний допис Тейлор Свіфт уже мав свій вплив на вибори у Сполучених Штатах. За словами речника Адміністрації урядових служб США, публікація підтримки Свіфт в інстаграмі призвела до того, що понад 400 тисяч людей відвідали vote.gov, вебсайт уряду США, який допомагає громадянам зрозуміти, як вони можуть зареєструватися для голосування. За тиждень цей сайт в середньому відвідували 30 тисяч людей, тобто вдесятеро менше.

Точна кількість осіб, які зареєструвалися за посиланням, поширеним співачкою, залишається незрозумілою. Однак GSA повідомила, що в день публікації Тейлор Свіфт на сайті зафіксували понад 27 тисяч нових реєстрацій та 80 тисяч оновлень статусу виборця.

Vote.gov не реєструє відвідувачів для голосування, а спрямовує їх на місцеві вебсайти щодо виборів штату для отримання більш конкретної інформації про голосування. Він використовує інструменти аналізу даних для моніторингу переходів на сайт, у тому числі переходів із власних посилань, таких як те, що використала Свіфт у своїй публікації в інстаграмі.

Цікаво, що, за даними опитування WSJ/Ipsos, 44% американців вважають себе шанувальниками Тейлор Свіфт та її музики, а найбільший відсоток шанувальників є міленіалами (57%). Водночас зараз фан-база співачки розширилася більше до молоді.

Оцінюючи вплив Тейлор Свіфт на вибори у США, Дмитро Шеренговський – фахівець з освітньої експертизи та міжнародних відносин, проректор із зовнішніх зв’язків та суспільного служіння УКУ, зазначив, що її роль у цьому буде дуже обмежена кількома речами.

Тейлор Свіфт є найбільш популярною серед молоді. Тобто це категорія молодих жінок, якщо бути ще практичнішими. І якщо так подивитися на електоральне поле демократів, то це і є їхній пул. Тому тут нема що нарощувати, інакше кажучи. Воно і так присутнє,

– пояснив Шеренговський.

Водночас він зазначив, що єдина річ, де Свіфт може мати вплив, це категорія невизначених. За даними Morning Consult, приблизно 55% шанувальників Свіфт у США є демократичними, 23% – республіканськими та 23% – незалежними або невизначеними.

Фахівець з міжнародних відносин також зауважив, що фактично у розрізі невизначених перебуває електорат у 7 так званих Swing States, це: Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсільванія та Вісконсин.

"Серед них треба дивитися на ту категорію молоді, зокрема молодих жінок, які можуть вплинути на вибори. Якщо ми в цій структурі на це подивимося, то побачимо, що там є не надто велика кількість осіб. Тобто де-факто це, якщо я не помиляюся, приблизно 1 – 1,5% осіб саме серед невизначених. А це – ціна статистичної похибки", – пояснив політолог-міжнародник.

Окрім того, одного лише посту в інстаграмі з позицією Тейлор Свіфт недостатньо для того, щоб суттєво вплинути на вибори. Дмитро Шеренговський пояснив, що вона має пояснювати молодим людям, особливо тим, які вперше голосують, що їхній голос на виборах важливий, тому треба приходити, реєструватися і робити свій вибір. Також це можуть бути її додаткові звернення через соцмережі та концерти, де співачка знову закликатиме людей іти на вибори.

Ще один шлях мобілізації виборців голосувати – це інтерв'ю, коли Тейлор Свіфт порушуватиме питання, які будуть дуже синхронні з риторикою Камали Гарріс і демократів. Зокрема питання, які стосуються прав на аборти, представників нетрадиційних орієнтацій, більших прав і свобод для них. Це питання, яке стосується також зброї та економіки загалом. Тобто всі питання прав, в основному прав людей, – це те, де молодь орієнтується. І навіть просто озвучення цих питань і попадання в наративи, які озвучують демократи, вже допомагатиме їм,

– пояснив фахівець з міжнародних відносин.

Зрештою, загальним ядром фанатів Тейлор продовжують лишатися демократи. Після того, як Камала Гарріс заявила про наміри балотуватися на вибори через відмову Джо Байдена, прихильники співачки активізувалися, створивши онлайн-ініціативу Swifties for Kamala. Маючи понад 3 500 волонтерів, група приблизно з 1 серпня зібрала понад 165 тисяч доларів США для кампанії віцепрезидентки США.

Загалом варто усвідомити, що підтримка Тейлор Свіфт на виборах є лише одним з визначних факторів для підтримки Камали Гарріс. Так, на виборах, результат яких можуть визначити лише кілька сотень тисяч голосів у кількох штатах, будь-яке збільшення реєстрації виборців і явки може схилити політичні терези на користь будь-кого з кандидатів. Ба більше, молоді виборці, які становлять більшість шанувальників Свіфт, історично мали нижчу явку виборців, що означає, що зараз існує більше можливостей для їхньої мобілізації на голосування.

Водночас якщо команда Гарріс побачить різкий зріст у кількості підтримки від виборців у даних опитувань чи реєстрації виборців, буде важко зрозуміти, чи це пов'язано з підтримкою Свіфт, хорошими результатами дебатів або ж чимось взагалі іншим.

Тому для Камали Гарріс публічна підтримка Тейлор Свіфт є дійсно важливою, проте не зовсім вирішальною. І поки до голосування у Штатах залишається лише 2 місяці, і Гарріс, і Трамп намагатимуться зробити усе, аби здобути перемогу. І яким у цій перемозі буде ефект Тейлор Свіфт – побачимо до кінця року.