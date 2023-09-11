Це не те, що роблять сильні американці, – Зеленський пояснив, чому Трамп не підтримав би Путіна

У 2024 році у США мають пройти вибори, від яких залежить, хто керуватиме державою. Дехто вважає, що перемога Дональда Трампа могла б бути на руку й російському диктатору, однак Зеленський заперечує це.

Російський диктатор Владімір Путін даремно сподівається, що залишиться в виграші від можливої перемоги Дональда Трампа на президентських виборах в Америці в 2024 році. Про це сказав Володимир Зеленський.

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Трамп ніколи не підтримав би Путіна

Президент України переконаний, що Трамп ніколи не підтримав би Владіміра Путіна.

Це не те, що роблять сильні американці,

– сказав він.

Натомість Зеленський очікує, що Джо Байден продовжить свій курс, якщо його переоберуть. Крім цього, він сподівається, що Євросоюз не лише продовжить надавати допомогу, а й розпочне переговори щодо вступу України вже цього року.

Цей крок очікується на саміті в грудні. За словами Володимира Зеленського, це підтримає моральний дух в Україні та дасть енергію людям.

Чи є у Трампа шанси перемогти на виборах