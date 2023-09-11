Це не те, що роблять сильні американці, – Зеленський пояснив, чому Трамп не підтримав би Путіна
Джерело:The Economist
У 2024 році у США мають пройти вибори, від яких залежить, хто керуватиме державою. Дехто вважає, що перемога Дональда Трампа могла б бути на руку й російському диктатору, однак Зеленський заперечує це.
Російський диктатор Владімір Путін даремно сподівається, що залишиться в виграші від можливої перемоги Дональда Трампа на президентських виборах в Америці в 2024 році. Про це сказав Володимир Зеленський.
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Трамп ніколи не підтримав би Путіна
Президент України переконаний, що Трамп ніколи не підтримав би Владіміра Путіна.
Це не те, що роблять сильні американці,
– сказав він.
Натомість Зеленський очікує, що Джо Байден продовжить свій курс, якщо його переоберуть. Крім цього, він сподівається, що Євросоюз не лише продовжить надавати допомогу, а й розпочне переговори щодо вступу України вже цього року.
Цей крок очікується на саміті в грудні. За словами Володимира Зеленського, це підтримає моральний дух в Україні та дасть енергію людям.
Чи є у Трампа шанси перемогти на виборах
- На думку політолога Ігоря Ейдмана, Дональд Трамп може знищити не лише коаліцію з допомоги Україні, а й ту атлантичну, що діяла з середини 40-х років минулого століття.
- Але нюанс у тому, що в Дональда Трампа немає шансів на перемогу у президентських перегонах.
- За його словами, без підтримки незалежних виборців він не переможе, а вони проти нього. Ба більше – у так званих підтрампістських кандидатів теж немає шансів на перемогу.