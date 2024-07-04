"Я облажався": Байден заявив, що зробив помилку під час дебатів з Трампом

Чинний президент США Джо Байден заявив, що під час дебатів із Дональдом Трампом "облажався", однак планує залишатися в передвиборчих перегонах.

Наразі опитування показують, що Байден відстає від свого суперника, експрезидента Трампа, приблизно на шість пунктів. Попри це, президент США планує продовжувати боротьбу.

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Байден прокоментував свій виступ на дебатах

Дебати між чинним президентом Джо Байденом і Дональдом Трампом пройшли в США в ніч на 28 червня.

У мене була погана ніч. І річ у тім, що я облажався. Я зробив помилку. Це 90 хвилин на сцені – подивіться, що я зробив за три з половиною роки,

– сказав чинний президент США.

Звертаючись до переважно темношкірої аудиторії радіоведучого Ерла Інгрема, Байден вказав на досягнення під час свого президентства, які збільшили представництво.

Я обрав темношкіру жінку своїм віце-президентом. Я призначив першу темношкіру жінку суддею Верховного суду. Я призначив більше темношкірих суддів, більше темношкірих жінок-суддів, ніж будь-який інший президент в історії Америки разом узятий,

– наголосив Байден.

Раніше CNN також опублікували матеріал про те, що наступні 48 годин для Байдена будуть вирішальними. За словами журналістів, президент збере членів сім’ї до Дня незалежності, які матимуть вирішальне значення для його майбутніх обговорень щодо його кампанії переобрання в Білому домі.