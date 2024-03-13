Байден та Трамп отримали достатньо делегатів для номінації від своїх партій на загальних виборах

Джо Байден та Дональд Трамп отримали достатню кількість делегатів, щоб висунути кандидатури від своїх партій на загальних виборах.

Так, Байдену для цього знадобилось 1 968 делегатів, а Трампу – 1 215 голосів делегатів.

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Як Байден та Трамп набрали достатню кількість делегатів

Президент Джо Байден і 45 президент Дональд Трамп у вівторок добилися висунення від своїх партій, поклавши початок першому повторному бою на президентських виборах у США за майже 70 років,

– пояснили журналісти.

Вони розповіли з посиланням на компанію Edison Research, що президент США Джо Байден перевищив потрібну кількість делегатів ввечері 5 березня 2024 року під час супервівторка. Це трапилось тоді, коли почали надходити результати первинних виборів у Джорджії.

Окрім того, Дональд Трамп за декілька годин отримав потрібних 1215 голосів делегатів, які були необхідні, щоб його висунули кандидатом на президентських виборах від Республіканської партії. Голоси він зібрав у 4 штатах – Джорджія, Гаваї, Міссісіпі та Вашингтон.

Після набрання достатньої кількості делегатів Джо Байден виступив із заявою.

Тепер у виборців є вибір щодо майбутнього цієї країни. Чи збираємося ми встати та захищати нашу демократію, чи дозволимо іншим її зруйнувати? Чи відновимо ми право вибору та захистимо наші свободи, чи дозволимо екстремістам забрати їх?

– сказав президент США.

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