США можуть сформувати новий світовий порядок – цей видихнувся: потужна промова Байдена

Президент США Джозеф Байден заявив, що за 50 років старий світовий порядок видихнувся. Сполучені Штати можуть побудувати новий.

Про це глава Білого дому заявив на приватному передвиборчому заході. Також він згадав про дружбу президента Росії Владіміра Путіна та експрезидента США Дональда Трампа.

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США можуть об'єднати світ

За словами Байдена, США – саме та країна, яка зможе побудувати новий світовий порядок, якщо виявить достатню сміливість і впевненість у собі.

У нас є можливість зробити щось, якщо ми досить сміливі й упевнені в собі, щоб об'єднати світ так, як ніколи раніше. Ми жили в післявоєнний період протягом 50 років, і це працювало до біса добре, але це начебто видихнуло. Потрібен новий світовий порядок у певному сенсі, подібний до того, який був світовим порядком... У нас є реальна можливість об'єднати світ так, як цього не було вже тривалий час, і зміцнити перспективу світу, а не применшити її,

– наголосив президент США.

Він додав, що все вдасться, якщо докласти належних зусиль.

"Назвіть мені хоч одну кризу, в яку ми коли-небудь потрапляли, і з якої ми не вийшли сильнішими в Америці. Назвіть мені хоч одну. Назвіть мені той випадок, коли ми увійшли й не вийшли сильнішими", – запитав Байден у присутніх.

Також він прокоментував прийдешні вибори.

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"Усі основні права, які ми довгий час вважали само собою зрозумілими, з чим вони (республіканці – 24 Канал) хочуть мати справу? Вони хочуть це забрати. Вони хочуть відібрати це, чи то зміна судової системи, чи то заходи щодо розв'язання проблеми ЛГБТК-законодавства, мовиться про право голосу, просто – про право вибору. Подумайте про всі окремі речі, які являють собою камені спотикання", – наголосив лідер Білого дому.

За його словами, республіканська партія вже не та. Президент має на увазі нещодавнє голосування на посаду спікера Палати представників, на яких чотири рази програв конгресмен Джим Джордан, який тривалий час критикував допомогу США Україні.

Ці республіканці МАGA становлять близько 30% цієї партії, і тепер ви бачили видатного джентльмена з Огайо – його щойно виштовхали… Він програв голосування втретє, потім, коли вони повернулися на закриті збори, було проведено таємне голосування. І я думаю, що проти нього проголосували близько 140 осіб. Тому що ви знаєте, чому вони не зробили цього публічно? Залякані,

– вважає Байден.

Окрім цього, він згадав дружбу Трампа, який хоче балотуватися на президентську посаду, та Путіна, наголосивши, що нові вибори у США стануть моментом істини.

"Знаєте, на мій погляд, на карту поставлено буквально американську демократію. Я знаю, коли я виголосив цю промову 2020 року в Залі Незалежності, люди подумали, що це перебільшення. Так думали всі, крім американського народу. Люди стурбовані, стурбовані нашою демократією", – підсумував Байден.