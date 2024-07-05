Жодних заходів після 20:00: Байден заявив, що йому потрібно більше спати

Джо Байден найближчим часом не плануватиме заходи після 20:00, аби мати змогу більше поспати.

Про це чинний президент США заявив губернаторам-демократам під час зустрічі в Білому домі, передають журналісти з посиланням на три джерела.

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Байден заявив, що планує більше спати

Джо Байден прагнув запевнити групу з понад 20 лідерів штатів, що він може перемогти колишнього президента Дональда Трампа на виборах і ефективно керувати країною ще чотири роки.

Прзидент також заявив, що частина його подальших планів полягає в тому, щоб припинити планувати події після 20:00. Це потрібно для того, щоб він міг більше спати.

Коментар Байдена розчарував кількох губернаторів у залі і є однією з причин того, що деякі учасники були розлючені заявою про їхню лояльність та ентузіазм, поширеною кампанією Байдена,

– йдеться в матеріалі.

Раніше CNN також опублікували матеріал про те, що наступні 48 годин для Байдена будуть вирішальними. За словами журналістів, президент збере членів сім’ї до Дня незалежності, які матимуть вирішальне значення для його майбутніх обговорень щодо його кампанії переобрання в Білому домі.