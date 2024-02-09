Трамп образився на всіх: які шанси того, що його не допустять до виборів у США

Дональд Трамп, схоже, готовий на все, аби повернутися в крісло президента. Він ще й на всіх ображений.

Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, підкресливши, що Трамп схожий на "ображеного диктатора".

До теми Колючий дріт Трампа: що не так з історією про "війну в Техасі" та масове вторгнення мігрантів

У нього є багато факторів, на які він тримає злобу. І зараз Трамп з усіх сил хоче знову стати президентом США,

Він виглядає так, ніби образився на всіх. Він образився на Сенат, Конгрес, на американські ЗМІ, образився на Україну. У нього є багато факторів, на які він тримає злобу. І зараз намагається повернутися в крісло президента,

– сказав Несвітайлов.

Трамп будує свою кампанію на страхах

Як наголосив експерт-міжнародник, Трамп не окреслює чіткі кроки у своїй передвиборчій програмі. Він спекулює страхом та емоціями. Через це піднімаються питання кордону, яке є дійсно проблемним для кількох штатів. Також йдуть постійні спекуляції щодо допомоги України тощо.

Він говорить, що завершить війну в Україні за 24 години. Його питають, як це взагалі можливо. А він каже, що "оберете президентом – тоді побачите". Та й республіканці самі кажуть, що він на них тисне. Йому потрібно, щоб голосування на теми кордону та України йшли якнайдовше, щоб він їх використовував у передвиборчій кампанії,

– сказав Несвітайлов.

Попри це, нещодавно сталося важливе рішення від Федерального апеляційного суду США. Там постановили, що Трамп не має імунітету щодо справи про штурм Капітолія, який стався у 2020 році. Тепер він на крок ближче до заборони балотуватися на вибори. Але не варто на це сильно сподіватися.

Це рішення відкриває доріжку до Верховного суду. Якщо доведуть, що він був причетний до спроби перевороту, то його не допустять до виборів. Вірогідність цього досі невисока. Але вона вже вища і навіть реалістична. Бо захист Трампа базувався на позиції, що у нього був імунітет. А тепер виявилося, що його немає,

– підкреслив Несвітайлов.

Заява Трампа про війну: коротко