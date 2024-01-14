Головна інтрига: хто може стати кандидатом у президенти США замість Трампа

Досі невідомо, чи балотуватиметься у президенти США Дональд Трамп. Ясність у цьому питанні внесе рішення Верховного суду США лише на початку березня. Однак у Трампа вже є суперник.

Дональду Трампу уже заборонити балотуватися у двох штатах – Колорадо та Мен. Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що у Трампа вже є потенційна заміна, однак скидати його з рахунків іще рано.

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Другий фаворит республіканців

Вже у понеділок, 15 січня, стартують первинні вибори у Сполучених Штатах. Фактично це офіційний початок передвиборчих перегонів.

Однак Дональд Трамп може і не брати участі у виборах через судову тяганину.

Це головна інтрига у Республіканській партії. Беззаперечним фаворитом є Трамп, але вийти на друге місце у праймеріс може Нікі Гейлі (колишня пані посол США в ООН). Вона демонструє помірковану, виважену та системну позицію щодо майбутньої зовнішньої політики США, зокрема у питанні України,

– зазначив Володимир Фесенко.

Праймеріс — це тип голосування, у якому обирають одного кандидата від партії. Між обраними кандидатами потім проходить звичайне голосування. Проведення праймеріс передбачено Конституцією, а процедура регулюється законодавством кожного штату.

Якщо раптом Трамп не братиме участі у виборах, важливо, аби другий кандидат від Республіканської партії мав чітку й позитивну позицію щодо України. До слова, варто додати, що в історії США другий кандидат від партії ставав кандидатом у віцепрезиденти, аби консолідувати республіканський електорат.

"У Трампа інші симпатії. Думаю, він би хотів іншу людину на посаду віцепрезидента, але внутрішньопартійні розклади матимуть вагу", – підкреслив Фесенко.

А що у демократів

Якщо чинний президент може висуватися на другий термін, то зазвичай так і відбувається. Він, очевидно, є беззаперечним фаворитом у правлячій партії.

Помітно, що у Демократичній партії не пряма, але все ж дискусія про те, чи варто Байдену висуватися. Перш за все через вік. Багатьох хвилює, що це може понизити шанси Байдена на перемогу. Думають, можливо, варто знайти "дублера". Але поки це малоймовірний варіант,

– зауважив політолог.

Тож Джо Байден залишається фаворитом і найпевніше балотуватиметься на наступний термін.

Нагадаємо, що зараз для України важливі не лише праймеріс у США, але й рішення Конгресу щодо ухвалення допомоги Україні. На жаль, не вдалося знайти компроміс у питанні кордону з Мексикою, що й заважає ухваленню рішення про підтримку нашої держави.

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