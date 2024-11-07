Трамп окреслив політичну програму на новий термін: список пропозицій

Новообраним президентом США став Дональд Трамп. Він окреслив політичну програму на новий термін.

Політична програма Дональда Трампа передбачає питання імміграції, економіки, соціальної політики та міжнародних відносин, пише 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Імміграція

Дональд Трамп не гарантує, що боротьбу проти імміграції спрямують лише на нелегальних мешканців ​​США. Він пропонує:

"ідеологічно перевіряти" тих, хто в’їжджає до країни,

скасувати громадянство за правом народження.

Ймовірно, це вимагатиме змін до Конституції.

Дональд Трамп також прагне відновити програму свого першого терміну "Залишайся в Мексиці". Це передбачає, що люди, які просять притулку в США, повинні чекати рішення в Мексиці.

Так Трамп, вже бувши 45-тим президентом, намагався зменшити кількість мігрантів, які залишаються в США під час розгляду їхніх справ.

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Аборти

Саме на вимогу Дональда Трампа республіканці вперше за десятиліття не закликали до національної заборони абортів. Республіканець переконаний, що скасування рішення "Ро проти Вейда" (історичне рішення Верховного суду США 1973 року, яким стверджено, що Конституція країни захищає свободу вагітної жінки здійснити аборт без втручання держави) достатньо на федеральному рівні.

Трамп не виключав накладання вето на національну заборону абортів.

Податки

Програма Трампа передбачає зниження податків для бізнесу та багатих американців. Також республіканець хоче скасувати закони, які спрямовані на зниження інфляції та боротьбу зі зміною клімату.

Тарифи та торгівля

Новообраний президент США хоче підвищити тарифи на 10 – 20% на іноземні товари. Це, на думку експертів, призведе до падіння євро на 10%.

Республіканець обіцяє відновити наказ від серпня 2020 року, який вимагає від Управління з контролю за продуктами й ліками купувати життєво необхідні медикаменти лише в американських компаній,

– зауважили журналісти.

Також Трамп хоче блокувати купівлю надважливої ​​інфраструктури в США китайськими покупцями.

Інклюзивність, громадянські та ЛГБТК-права

Дональд Трамп не робитиме акценту на захисті ЛГБТ- людей та хоче припинити підтримку програм рівності та інклюзивності (DEI). Також він пропонує обмежити права трансгендерних осіб у спорті.

Ба більше, Трамп прагне скасувати політику захисту громадянських прав для трансгендерних студентів. Мовиться про політику Джо Байдена, яка передбачає поширення захисту цивільних прав у розділі 9 на трансгендерних студентів. Припускають, що Конгрес під час терміну Трампа вимагатиме визнавати при народженні лише дві статі.

Повноваження президента

Політик прагне зменшити роль федеральних бюрократів і регулювання в усіх секторах економіки.

Він обіцяє, що рахунки за комунальні послуги зменшаться, завдяки усуненню перешкод у виробництві викопного палива,

– зауважило видання.

Дональд Трамп обіцяє зводити більше житла, змінивши правила будівництва, хоч більшість з них запроваджують уряди штатів і місцеві самоврядування. Це посилить вплив виконавчої влади.

Також політик впевнений, що президент має виняткові повноваження контролювати федеральні витрати навіть після того, як Конгрес виділив гроші. Це може спровокувати судові протистояння з Конгресом.

Освіта

Лідер Республіканської партії пропонує використовувати федеральне фінансування як важіль для тиску на шкільну систему. Зокрема, щоб анулювати термін перебування на посаді, запровадити надбавки для вчителів і призупинити на всіх рівнях освіти програму DEI, що розшифровується як різноманітність, справедливість та інклюзія.

Соціальне забезпечення

Дональд Трамп хоче захистити соціальне забезпечення літніх американців. Разом з тим він пропонує зміни, які можуть зменшити надходження на соціальні та медичні програми.

Медицина

Новообраний республіканець закликає скасувати закон про доступне лікування, не запропонувавши альтернативу.

Політик хоче долучити Роберту Френсісу Кеннеді-молодшому "знову оздоровити США". Трамп розповідав про співпрацю з ним як критиком пестицидів та вакцин в сільському господарстві.

Клімат і енергетика

Майбутній 47 президент США критикує витрати Джо Байдена на чисту енергію та підтримує викопне паливо. Він каже, що не виступає проти електромобілів, проте хоче припинити стимули Байдена щодо заохочення розвитку ринку цих машин.

Оборона та міжнародна арена

Політик підтримує ідею більшої ізоляції штатів у дипломатичному плані та захист інтересів економіки.

Дональд Трамп обіцяє розширити армію та хоче запровадити нову протиракетну оборону – втілити ідею 40 президента США Рональда Рейгана часів Холодної війни. Трамп переконаний, що завершить війну Росії в Україні та конфлікт на Близькому Сході, не пояснюючи, як.

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Дональд Трамп резюмує свій підхід фразою Рейгана про "мир через силу".