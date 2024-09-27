Трамп остаточно показав, що не допомагатиме Україні протистояти Росії, – Politico

У листопаді в США відбудуться президентські вибори. Один із кандидатів, республіканець Дональд Трамп, продемонстрував свою позицію стосовно допомоги Україні.

Видання Politico нагадало, що Дональд Трамп зробив кілька скандальних заяв щодо нашої держави та її керівництва. Зокрема, він сказав, що Володимир Зеленський робить "маленькі брудні випади" у його бік.

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Трамп дорікнув Зеленському

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки від республіканців Дональд Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського. Так він показав, що не планує допомагати Україні протистояти Росії у війні.

Зокрема, журналісти зазначили, що під час виступу перед прихильниками в Північній Кароліні Трамп прямо сказав, що Україна повинна "поступитися територіями", щоб "заспокоїти Москву та уникнути конфлікту".

Ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду, Зеленському,

– підкреслив Трамп.

Трамп відомий своїми скандальними висловлюваннями щодо України. Зокрема, він неодноразово говорив, що якби він був президентом, то закінчив би цю війну дуже швидко.