Може піти на діалог з Путіним: чого домагається Дональд Трамп

У світі все серйозніше ставляться до можливої перемоги Дональда Трампа на виборах США у листопаді 2024 року. Це може понести низку дуже серйозних наслідків для Штатів.

Дональд Трамп надзвичайно непередбачуваний політик та має власний погляд на багато речей. Однак це може зіграти злий жарт зі Сполученими Штатами. Детальніше про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, також пояснивши, як Трамп робить собі ж ведмежу послугу.

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Трамп може використати Росію

Про зв'язки експрезидента США Дональда Трампа та президента Росії Владіміра Путіна зараз частіше пишуть у західних ЗМІ. Тим часом триває й розслідування щодо втручання Росії у виборчі процеси, коли Трамп обирався на посаду президента. Тож припущення щодо можливої давнішньої та майбутньої співпраці Трампа з Путіним мають усі підстави.

Трамп нині може знову заручитися підтримкою Росії у своїй виборчій кампанії. Як на мене, це більш ніж очевидно. Трамп зацікавлений у діалозі з Росією,

– наголосив Валерій Клочок.

На це, до слова, вказує й активність американського пропагандиста, а за сумісництвом і республіканця-консерватора Такера Карлсона, який приїхав до Росії та заявив, що візьме інтерв'ю у Владіміра Путіна.

"Трамп і його "компашка" вказують, що у них на порядку денному зовсім не демократія. Мені шкода американців, які сліпо підтримують Трампа, адже вони ставлять під загрозу багатовікові надбання США, де навчилися вживатися різні люди, але вони вміють цінувати одне одного та свободу. Зараз Трамп підважуватиме ці цінності. Це очевидно", – зазначив Клочок.

Подолання міграційної кризи та допомога Україні

Тим часом у допомозі для України, а також із вирішенням міграційної кризи у США немає просувань.

У Сенаті республіканці погоджуються ухвалити законопроєкт, говорячи, що компроміс нарешті знайдено. Натомість у Палаті представників Конгресу США заговорити про те, що новий законопроєкт є ще гіршим за старий, тож голосування не відбудеться.

Це каже республіканець, один. А хто він такий? Це "фунт" Трампа, цілком несамостійний політик (мовиться про Майка Джонсона, спікера Конгресу США – 24 Канал). Є протрампівське крило, яке виступає за те, щоб законопроєкт не був ухвалений. Всі були переконані, що Байден піде на всі поступки Трампа, ухвалять цей документ і міграційне питання вирішать, і фінансова допомога буде. Але Трампу це не потрібно, йому потрібна криза,

– наголосив Клочок.

Чому Трамп не хоче розв'язання міграційної проблеми

Сенат США презентував законопроєкт щодо охорони кордону, допомоги Україні, Тайваню та Ізраїлю на понад 118 мільярдів доларів. Він також передбачає зміни до законодавства США щодо кордону та нелегальних мігрантів. За даними видання Barron's, Дональд Трамп закликав республіканців не підтримувати двопартійну угоду щодо безпеки кордону та допомоги іншим країнам. За його словами, необхідно розділити питання кордону та будь-яких видів та форм іноземної допомоги.

Власне, Трамп у своїй передвиборчій кампанії робить дуже велику ставку саме на міграційну кризу в США. Тому він виступає проти будь-якого компромісу. Іншими словами, йому не потрібно розв'язання проблеми з мігрантами до виборів у листопаді. Фактично, що гіршою стане ситуація, то для нього краще. Адже все можна буде "спихнути" на Джо Байдена.

Трамп шкодить сам собі

Якщо навіть відкинути питання із допомогою для України, то саме голосування за міграційну реформу вкрай потрібне для Сполучених Штатів. Про це говорять і демократи, і сам президент США Джозеф Байден.

"Мітч Макконел, очільник республіканців у Сенаті, притомно розуміє, що якщо зараз не проголосують за цю реформу, то потім – тим паче ні. Чимало в американській пресі писали про те, що в Палаті представників цей законопроєкт поставлять на голосування попри навіть небажання Джонсона. Застосують якусь нетрадиційну процедуру і підтримають цей документ", – зауважив Клочок.

При цьому варто розуміти, що криза виникла не просто у Конгресі, а й у самій Республіканській партії через саме політику трампістів. Зокрема, навіть Ніккі Гейлі попросила про охорону, адже їй погрожують як головній опонентці Дональда Трампа у Республіканській партії.

Трамп, загравшись, шкодить сам собі. Американська соціологія показує, що у Байдена швидше виграє Ніккі Гейлі, ніж Трамп. Американці повсюдно говорять, що найбільша проблема у США – з мігрантами. Коли протрампівське крило говорить, що за законопроєкт не треба голосувати, а Трамп цим процесом керує публічно – мені здається, він просто не розуміє наслідків,

– підсумував Клочок.

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