Команда Дональда Трампа заявила, що вони сподіваються, що Джо Байден залишиться у виборчих перегонах. Адже, за їхніми словами, перемогти Байдена буде простіше, ніж інших кандидатів від демократів.

Чотири людини, які знайомі з дискусіями, розповіли журналістам, що команда Трампа вважає, що зможе перемогти Байдена навіть у випадку вироку та низки кримінальних обвинувачень.

Дивіться також Битва двох дідів і паніка демократів: що Трамп і Байден сказали про Україну та війну на дебатах

Що кажуть в команді Трампа

Журналісти пояснили, що публічно Дональд Трамп та його союзники відкинули припущення про те, що Джо Байден може вийти з перегонів, наполягаючи на тому, що для демократів вже занадто пізно змінити курс.

Та у приватному порядку – почали готуватись до різних можливостей. Вони переконані, що іншого демократа, окрім Байдена чи віцепрезидентки Камали Гарріс, буде важче перемогти.

Прессекретарка Трампа Керолайн Левітт та передвиборчий штаб Трампа чекають, що кандидатом від Демократичної партії буде Джо Байден. Також Левітт запевнила, що впевнена у перемозі незалежно від обставин.

Варто зауважити, що опитування з'ясувало, що всі 8 кандидатів від Демократичної партії, які могли б замінити Байдена, поступаються Трампу.

Дивіться також Варіантів небагато, а часу ще менше: хто може замінити Байдена в битві з Трампом у США

До речі, Джо Байден заявив своєму передвиборчому штабу, що не знімається з виборів та не має проблем зі здоров'ям. А отже – буде балотуватися на президентських виборах.