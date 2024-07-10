Трамп – деструктивна сила для НАТО: які виклики він може спричинити

Одним з кандидатів на посаду президента США є Дональда Трамп. Він неодноразово критикував допомогу Україні, пропонував переговори з Росією та виступав проти виділення коштів.

Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик розповів 24 Каналу, що Сполучені Штати свого часу створили різноманітні альянси, розвивали стосунки з партнерами. Проте Трамп не розуміє, що все це важливо для американського домінування.

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Яка небезпека від Трампа для НАТО

"Зрозуміло, що Трамп деструктивна сила для НАТО, бо ми знаємо його переконання. Він має зовсім іншу ідеологію, зокрема з питань зовнішньої політики, безпеки, оборони, ніж інші американські президенти", – розповів Володимир Дубовик.

Трамп не вірить в цінності, якими керуються європейські партнери. Для нього Європейський Союз скоріше опонент, ворог з погляду американських інтересів,

Щодо НАТО, то він не дуже розуміє, чому треба стільки платити в Альянс, чому ніхто не може розібратися з російською загрозою без США та чому європейські партнери, не можуть взяти на себе підтримку України,

– зауважив директор Центру міжнародних досліджень.

Тому в питанні НАТО, Трамп точно буде фактором дестабілізації, а щодо інших напрямків зовнішньої політики – побачимо. До того ж Трамп ще не виграв вибори, хоча має непогані шанси.

Але найгірший сценарій – це ворожнеча між американцями, повторення подій 2021 року, коли відбулося захоплення Конгресу. Якщо конфронтація між різними галузями, прошарками населення, політичними силами тільки зростатиме – це стане найкращим варіантом для Владіміра Путіна.

Це підриватиме зсередини американську можливість позитивно впливати та стабілізувати світ,

– підсумував Володимир Дубовик.