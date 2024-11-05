Результати можуть бути і завтра, і за тиждень: як будуть підраховувати голоси на виборах у США

Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада, коли американці визначать, хто очолить їхню країну – Камала Гарріс чи Дональд Трамп. Проте підрахунок голосів може тривати навіть тиждень.

Визначатися результати виборів будуть у штатах, що вагаються, тобто, кожного разу вони голосують то за демократів, то за республіканців. Політологиня-американістка Олександра Філіпенко розповіла 24 Каналу про особливості виборчої системи у Сполучених Штатах.

Важливо Все про вибори у США 2024: останні опитування, як рахують голоси та коли будуть результати

Що потрібно для перемоги

Наразі за опитуваннями має перевагу Дональд Трамп, проте визначати результати виборів мають штати, що вагаються.

Зараз у трьох штатах перевага належить Гарріс, у чотирьох – Трампу. Однак вони випереджають у межах статистичної похибки – менш як 1%, це мінімальна перевага.

Система виборів у США побудована у такий спосіб, що потрібно стати, якщо дуже спростити, президентом кожного окремого штату – перемогти у ньому,

– підкреслила вона.

Виборча система побудована так спеціально, щоб влада не зосереджувалась у столиці і щоб важливе значення мав кожний окремий штат.

Водночас штат Айова, який завжди голосував за республіканців, цього разу може проголосувати за Гарріс, адже вона має перевагу перед Трампом – 47% на 44%.

Що може затягнути голосування

Штати, що вагаються, розташовані – декілька на Середньому Заході, декілька – у правій частині карти США та 2 штати – в лівій частині.

Якщо Камала Гарріс переможе у Пенсільванії, Мічигані та Вісконсині – у штатах, що вагаються, які розташовані у східній частині карти США, тоді для неї відкривається пряма дорога у Білий дім.

Зверніть увагу! У Пенсільванії, Мічигані та Вісконсині живе велика кількість американців, чиї батьки були емігрантами з країн Балтії та Польщі. Гарріс зверталась до них окремо, запевняючи, що буде захищати східні кордони НАТО, тому що Владімір Путін планує після України спрямувати свою агресію на інші країни – колишнього Радянського Союзу та Варшавського договору.

Якщо у цих штатах переможе Дональд Трамп, то доведеться чекати результатів двох штатів, що розташовані у лівій частині карти, – Невади та Аризони. Ці штати історично дуже довго обробляють результати голосування.

Тому можливо доведеться ще тиждень очікувати результатів голосування. Кожний штат, залежно від кількості жителів, дає певну кількість електоральних голосів. Для перемоги потрібно усього 270 голосів, і тому якщо вдається набрати таку кількість вже у тих штатах, що у правій частині карти США, то далі вже можна не підраховувати,

– наголосила політологіня.

Водночас перевага у кожному штаті може бути мінімальною, тому що, за її словами, потрібно стати президентом в кожному з них і тоді переможець отримує всі голоси цього штату.

Також якщо розрив між голосами за кандидатів 0,3 – 0,5%, це автоматично передбачає ручний підрахунок голосів. Це також затягне оголошення результатів виборів.

Ми можемо дізнатися, хто став президентом США, з одного боку – вже за добу, а з іншого – можливо впродовж цілого тижня. В будь-якому випадку потрібно стежити за кожним штатом,

– підкреслила Олександра Філіпенко.

Зазначимо, що Ілон Маск щодня розігруватиме мільйон доларів серед виборців Філадельфії (штат Пенсільванія), які ще не визначилися, за кого голосуватимуть на виборах. Хоча окружний прокурор намагався заблокувати цю ініціативу Маска як незаконну лотерею, суддя встала на бік мільярдера та прихильника Трампа.

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