Верховний суд США дозволив Трампу балотуватися: чи має Гейлі тепер шанс на перемогу

У 15 американських штатах у вівторок, 5 березня, відбудуться праймеріз – внутрішньопартійні вибори кандидата у президенти. Супервівторок – один із найважливіших днів виборчої кампанії у США.

Результати "праймеріз" поставлять крапку у битві Ніккі Гейлі та Дональда Трампа. Детальніше про це 24 Каналу розповів політолог, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський.

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Чому Трампу дозволили балотуватися

Всі прогнози показують, що Гейлі програє Трампу в кожному з цих штатів. Єдиним чинником, який міг загальмувати весь процес, було рішення суду. Проте Верховний суд США 4 березня скасував рішення штату Колорадо про заборону Трампу брати участь у передвиборчих перегонах. Колишній президент США може знову балотуватися.

Колорадо – одним із трьох штатів, де Трампа визнали таким, що не має права балотуватися на другий термін. Його звинувачують у підбурювані до повалення режиму. Зараз юристи оскаржують усі ці рішення.

Те, що Верховний суд США поновить участь Трампа у праймериз у Колорадо було очікуваним рішенням. Багато експертів та конституціоналістів стверджували про те, що ми матимемо ситуацію, коли суд не братиме на себе відповідальність обирати те, що мають зробити виборці,

– мовив політолог.

Верховний суд Колорадо ухвалив рішення на тлі 14-ї поправки до конституції, згідно з якою, причетним до заколоту особам заборонено займати державні посади. Однак випадок Трампа став винятком.

Враховуючи те, що в американській історії було небагато осіб, яким інкримінували підбурення до повалення режиму, то це великий прецедент,

– зауважив Шеренговський.

Найімовірніше, такі аргументи будуть використані не тільки у випадку Колорадо, а й у будь-яких інших штатах, які інкримінували Трампу спробу повалення режиму, коли він був у статусі президента США.

"Це дає карт-бланш його адвокатам, які розблокують всі подібні рішення і Трамп матиме золотий квиток, тому що всі опитування показують, що він перемагатиме в боротьбі на номінацію від республіканців. Немає жодної особи, яка могла б його зупинити", – додав політолог.

Що робитиме Гейлі

Цілком можливо, що після супервівторка Нікі Гейлі зніме свою кандидатуру, попри обіцянки, що боротиметься до кінця. Найімовірніше, результати будуть з великим відривом, адже навіть в найбільш ліберальних штатах розриви більш ніж на третину, а в деяких – прогнозується понад 80%.

"Тут вже просто не буде сенсу й логіки витрачати кошти на кампанію, яка ні до чого не призведе. Величезна кількість партійців Республіканської партії також бачить нового боса в Трампі", – вважає Шеренговський.

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