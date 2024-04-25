"Сподіваюсь, він не буде проти України": Зеленський висловився про можливе президентство Трампа

Володимир Зеленський заявив, вибори президента США – це рішення виключно американців. Співпраця України та США не залежить від того, кого з кандидатів підтримає народ.

В новому інтерв'ю для Fox News Зеленський звернув увагу на формулювання запитання, у якому йшлося, що не всі сказані Дональдом Трампом речі "були проти" України. Таким чином експрезидент США лише ставив під сумнів деякі аспекти.

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Співпраця продовжуватиметься

Президент України висловив сподівання, що наша країна продовжить співпрацю зі Сполученими Штатами, незалежно від результатів виборів, які пройдуть в листопаді цього року.

Тож я сподіваюся, що він не буде проти України. Я сподіваюся на це… Звичайно, є різні погляди на щось, на якісь деталі. Але якщо у нас є спільні погляди і спільні цінності, то, звичайно, ми можемо працювати (з Трампом, – 24 Канал),

– сказав глава держави.

Зеленський додав, що США є стратегічним партнером України та лідером у світі, тому ця співпраця є надзвичайно важливою.

Дональд Трамп та Україна: останні новини

Раніше Дональд Трамп неодноразово заявляв, що якби він був президентом, то йому вдалося б завершити війну в Україні за 24 години. У відповідь Зеленський наголошував, що Трамп глибоко помиляється, коли думає, що Путін зупиниться, якщо йому дозволити окупувати Україну.

Журналісти The Washington Post, мирна ініціатива Трампа полягає в тому, щоб Україна відмовилася від своїх територій на користь Росії. Водночас радник виборчої кампанії Дональда Трампа Джейсон Міллер звинуватив журналістів у поширенні неправдивої інформації. Він також наголосив, що Трамп не буде розглядати жодні мирні плани, доки він не стане президентом.

Після зустрічі зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном Дональд Трамп заявив, що не проти надання допомоги Україні. Проте, на думку політика, ця допомога має виділятися не як "подарунок", а як позика.