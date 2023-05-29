Кращого лідера для відносин із Росією туркам годі й шукати, – політолог про перемогу Ердогана

Після перемоги на президентських виборах Реджеп Таїп Ердоган входить до свого третього десятиліття при владі у Туреччині. Водночас опоненти називають його перемогу пірровою.

Суспільство Туреччини розколене навпіл і результати виборів, у яких переміг Ердоган, вкотре це продемонстрували. Такою думкою з 24 Каналом поділився політолог Андрій Вігірінський.

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Турки підтримують політику Ердогана

Якби на турецьких виборах з відривом у 4% переміг представник опозиції, то цю перемогу теж треба було б називати пірровою.

Ми не маємо права як суверенна, незалежна, демократична країна, нівелювати значення виборчих процесів в іншій суверенній державі,

– наголосив Вігірінський.

Вибори показали, що більшість населення Туреччини віддає перевагу тій політиці, яку країна проводить близько двох десятків років на різних політичних етапах Ердогана.

"До 2028 року президентом Туреччини буде Ердоган, судячи з усього це його останній термін", – сказав політолог.

Доведеться обирати

Політика Ердогана досить неоднозначна. Він нібито підтримує цивілізований світ, але водночас активно співпрацює з Росією. Зараз президенту Туреччини вдається балансувати між Європою та Росією, однак рано чи пізно доведеться зробити вибір.

Якщо Європа запровадить широкі санкції, тоді Ердогану буде складно балансувати. Йому доведеться обирати між тим, що в нього є з Росією і Європою,

– зазначив Вігірінський.

Перед президентськими виборами у Туреччині Росія робила все, щоб підтвердити конкретними діями репутацію Ердогана як сильного лідера.

"Там і відстрочка платежів на газ, і запуск атомної електростанції, анонс газового хабу, зернова угода. В цілому кращого лідера для відносин із Росією народу Туреччини годі й шукати", – додав політолог.

Ердоган зможе балансувати доки сторони це дозволятимуть. Якщо Захід або Схід підуть шляхом ескалації, то балансувати буде складно.

Ердоган переміг на президентських виборах