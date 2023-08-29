Є кілька перешкод: політтехнолог пояснив, кому вигідно проведення виборів під час війни
Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив про важливість проведення виборів в Україні. Навіть воєнний стан в країні він не вважає завадою для цього.
Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що для проведення в Україні виборчих процесів під час війни потрібні важливі зміни насамперед в Конституції держави.
Важливо В Офісі президента назвали п’ять причин, чому неможливо провести вибори під час війни
Наразі в Україні під час дії воєнного стану неможливо проводити вибори, адже це суперечить Конституції.
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи таку можливість, наголосив, що в мирний час організація виборчих процесів коштувала б 5 мільярдів гривень.
"За теперішніх умов та в межах допомоги західних партнерів ймовірно таку суму можна було б й знайти для проведення виборів. Можливо сенатор Грем її і знайде", – припустив політтехнолог.
Як голосуватимуть біженці
Однак на шляху до здійснення демократичних виборів є ще чимало перешкод.
Зокрема, як будуть голосувати біженці, які перебувають за межами України в різних країнах світу. Їхня кількість може сягати 10 мільйонів людей.
Крім того, як будуть голосувати українці, які були викрадені окупантами, – в Росії? Їх щонайменше 2 мільйони. Відомо, що росіяни викрали 700 тисяч українських дітей. Більшість з них мають родини, і діти були викрадені разом з батьками,
– відзначив Шейтельман.
Також на окупованих територіях України проживають декілька мільйонів людей, і теж невідомо, як вони будуть голосувати.
Політтехнолог пояснив складність проведення вибрів в Україні: дивіться відео
Кандидати – на фронті
Ще одне нагальне питання – як будуть висуватися кандидати на майбутніх виборах.
Якщо уявити, як би проходили вибори в Україні після війни, то напевно половина кандидатів, що брали б в них участь, зараз воюють на фронті. Однак, якби вибори відбулися нині, вони б не мали можливості долучитися до них,
– підкреслив політтехнолог.
Він зауважив, що не знайшов в історії приклади інших країн, коли б під час такої війни, яка зараз триває в Україні, проводились би демократичні вибори. Зокрема в Нідерландах під час фашистської окупації вибори не відбувались, так само як і у Великій Британії під час Другої світової війни.
Отже, у виборах не можуть брати участь ті, хто має, – військові, які зараз воюють. Також не можуть голосувати ті, хто повинен, – їх немає в країні. Тоді на чию користь будуть ці вибори? Лише на користь Росії,
– зазначив Михайло Шейтельман.
Коли сьогодні окремі західні політики говорять про можливі вибори, потрібно їм протистояти. І Президент України, на думку політтехнолог, протистоїть їм політкоректним способом.
Читайте також Концентрація на перемогу: у "Слузі народу" відповіли, чи можливі наразі вибори у Раду
Вибори в Україні: що відомо
- Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем закликав союзників надати Україні фінансову та технічну допомогу для проведення виборів у 2024 році. Він вважає кращою "інвестицією в стабільність Європи" надати можливість Україні вижити як "незалежній, самоврядній, заснованій на верховенстві права демократії".
- Раніше Грем на пресконференції, яка відбулась під час його візиту до Києва, наголосив, що в Україні мали б відбутися вибори у 2024 році навіть попри оголошений в країні воєнний стан. Ці вибори, за його словами, мають бути "вільними та чесними".
- Водночас Президент України, відповідаючи на заклик сенатора, зазначив, що вибори в країні можуть відбутися, якщо США та Євросоюз погодяться на виконання певних умов.
- Володимир Зеленський наголосив, що насамперед Верховна Рада має проголосувати за зміни в законодавство для проведення виборів під час війни. А також Україна має отримати фінансову підтримку від партнерів.
- Крім того, потрібно забезпечити діяльність спостерігачів та створити умови для голосування українським біженцям за межами України.