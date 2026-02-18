Путін сам себе загнав у пастку: чому тема виборів в Україні є болючим питанням для Кремля

Українська влада заявляє, що готова провести президентські вибори. Однак у Кремлі погодились припинити обстріли не більше, ніж на один день. Це надто короткий термін для такої масштабної події, проте позиція Володимира Путіна щодо виборів в Україні заганяє його у серйозну пастку.

Політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що українській владі варто і далі акцентувати на цій темі, адже вона подобається Дональду Трампу. Окрім цього, кремлівський диктатор також змушений якось реагувати на ініціативи України щодо виборів, адже саме Путін неодноразово звинувачував Володимира Зеленського начебто у нелегітимності.

Чим тема виборів в Україні загрожує Путіну?

Аббас Галлямов зауважив, що буде дивно, якщо Путін не підтримуватиме і не сприятиме готовності української влади проводити вибори, адже саме він вже довгий час вимагав цього.

Якщо ти (Путін – 24 Каналу) вважаєш, що влада в Україні є нелегітимною, то от тобі вибори й влада стане легітимною. Тому треба обговорювати перемир'я, адже проводити виборчу кампанію під атаками – це нісенітниця,

– сказав він.

Кандидати в президенти України мали б безперешкодно їздити по країні, щоб проводити зустрічі із виборцями. Такі події мали б бути заздалегідь анонсовані, щоб було достатньо часу на їхню підготовку. Однак це стане неможливим, якщо росіяни атакуватимуть Україну.

Зверніть увагу! Зеленський в інтерв'ю Axios заявив, що не відкидає можливості балотуватися на майбутніх президентських виборах, хоча раніше допускав завершення політичної кар'єри після війни. Він зазначив, що голосування, ймовірно, проходитиме в умовах нестійкого перемир'я, а його рішення залежатиме від позиції суспільства.

Постійні обстріли зовсім не гарантуватимуть безпеку громадян. Адже масові скупчення людей неможливі в умовах війни.

Тому якщо Путін хоче, щоб в Україні пройшли вибори, а він не може цього не хотіти, то треба припинити стріляти як мінімум на весь період, поки виборча кампанія передбачає масові заходи. Це приблизно 2 – 3 місяці тиші,

– зауважив Аббас Галлямов.

Він вважає, що Володимиру Зеленському треба наполягати на цьому і звертатися до США і з тим, що Росія не дає проводити вибори в Україні, адже проти припинення вогню на час виборчої кампанії.

