"Не може агітація бути в окопах": Данілов різко висловився про вибори під час війни

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає вибори в Україні під час війни неможливими. Водночас на Заході говорять про те, що Україна мала би не пропустити чергові вибори.

Парламентські вибори в Україні мали бути восени 2023 року, а президентські – у березні 2024 року. Але через запровадження воєнного стану з 24 лютого 2022 року вибори неможливі. На думку Данілова, треба зважати на війну. Про це він сказав в ефірі "Сніданку з 1+1".

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Аргументація секретаря РНБО

Зараз нам ще насувають – давайте проводити під час війни вибори. Я можу сказати: як тільки агітатори зайдуть в окопи – ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди наразі перебувають в окопах,

– сказав він.

За словами Данілова, держава має забезпечити голосування громадян, але наразі це неможливо –частина людей на фронті, частина за кордоном. Варто додати, що території нашої держави на сході та півдні окуповані, а там також живуть наші громадяни. Також українці перебувають у полоні росіян. Усе це треба враховувати.

Як приклад секретар РНБО навів обстріл Костянтинівки Донецької області 6 вересня, коли росіяни вдарили по ринку. Тоді загинуло 16 людей, а постраждали майже 50. Він назвав росіян цинічними тварюками, а обстріл – свідомим подарунком пану Блінкену. Нагадаємо, 6 вересня Київ відвідав державний секретар США Ентоні Блінкен.

Людям, які починають давати нам поради, треба розуміти, що треба жити в наших реаліях, а не в реаліях, де все добре, немає вибухів,

– підсумував Данілов.

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