Не можемо жонглювати законом: які наслідки виборів, проведених під час воєнного стану

Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів в Україні у 2025 році можливо за певних умов. Йдеться про закінчення гарячої фази війни Києвом у сильній позиції. Однак наразі законодавство унеможливлює вибори під час воєнного стану.

Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зазначивши, що російська пропаганди постійно підкреслює нібито нелегітимність української влади. Водночас у розвідці США вважають, що такі наративи росіян спрямовані на дискредитацію Володимира Зеленського.

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Це ускладнить діалог з ЄС

Ус наголосив, що у Конституції України зазначено щодо неможливості проведення виборів під час воєнного стану. Вибори можливі лише, якщо буде змінено законодавство.

Проте у США ведуться дискусії щодо проведення виборів в Україні, для того, щоб у країні була легітимна влада. Мовляв, у Сполучених Штатів був подібний досвід. Однак вибори у США проводились у 1944 році під час Другої світової війни, але при цьому вона не проходила на території країни.

В Україні маємо значну частку території, яка захоплена росіянами. У нас постійно відбуваються військові дії. Виборні процеси тривають 90 днів, і впродовж них, на жаль, не можливо гарантувати безпеку для людей,

– підкреслив він.

Тому до виборів, на його думку, які було б проведено в умовах, коли голосування не можливо на окупованих територіях, а також воно може бути ускладненим для військових, будуть питання щодо їхньої легітимності.

"Якщо ми будемо жонглювати законом, то це ускладнить діалог України з європейськими партнерами, адже юридична складова є важливим етапом європейської інтеграції України. Якщо закони у нашій країні не будуть працювати, то нас не будуть сприймати як країну – потенційного кандидата ЄС", – наголосив він.

Потрібно аргументувати свою позицію

У США, особливо після інавгурації Дональда Трампа знову може активізуватися питання проведення виборів в Україні, зокрема, з боку сенатор Ліндсі Грема.

До слова. Республіканець Ліндсі Грем у 2023 році заявляв, що в Україні мають відбутися "вільні та чесні вибори, навіть під час нападу на неї". На його думку, вибори мали б пройти у 2024 році, і вони б стали "наступним кроком у становленні демократії" в Україні.

Тому Україні потрібно аргументувати свою позицію, пояснюючи, що у керівництва країни немає бажання узурпувати владу. Насамперед воно піклується про життя українців, тому що не можна наражати їх на імовірні ризики, коли під час голосування Росія може здійснити черговий обстріл.

Для нас пріоритет – це життя людей, тому ми вимушені трошки жертвувати демократію. Саме це треба постійно повторювати нашим партнерам, і сподіваюсь, що вони зрозуміють наші аргументи,

– резюмував Іван Ус.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський 2 січня зазначив, що доки в Україні триває воєнний стан, ані президентські, ані парламентські вибори в країні не можуть відбутися. За словами президента, вибори можуть пройти у 2025 році, якщо Україна буде на момент закінчення гарячої фази війни у сильній позиції. Крім того, якщо матимемо сильну армію, сильний пакет зброї, гарантії безпеки. Тоді, на думку Зеленського, можна говорити про скасування воєнного стану, а далі парламент може обирати та затверджувати дату виборів.