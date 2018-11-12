21:48
12 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Амбіції Жириновського. "Санта-барбара" з участю "Медузи"
      Вєсті Кремля
      19:38, 10 листопада
      Вєсті.UA. Перевтілення Ляшка. Помста Барни
      Вєсті.UA
      21:40, сьогодні
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Блоги Олексій Чибісов
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Олексій Чибісов

      "Вибори" у "ДНР" та "ЛНР": що далі буде з Україною

      1415
      Чим загрожують Україні псевдовибори на Донбасі
      Чим загрожують Україні псевдовибори на Донбасі / Informator

      Після цілком вдалого проведення "голосування"на окупованих територіях "визначилися" із ватажками терористів. Насправді ж, прізвища були відомі задовго до початку фейкового процесу.

      Треба зауважити, що готували "вибори" на цей раз зовсім не тямущі піарники. Судячи з усього, у росіян або грошей на нормальних не вистачило, або спеціалістів взагалі немає, якщо аналізувати кампанію Путіна, то другий варіант цілком ймовірний.

      Читайте також: Останні штрихи: за кілька днів до "виборів" на Донбасі масово затримують місцевих бойовиків

      Найманці з організаторів "виборів" використовували тупі слогани типу "не голосуєш – підтрмуєш Україну", чим роздратували місцеве населення. Справа в тому, що мешканці ОРДЛО цілком зрозуміли, що "вибори" фейкові, коли замість кандидатів, що мають рейтинг у народу, "адміністрація" обирає лише технічних кадрів, які нібито протистоять Пушиліну та Пасічнику. З ватажка у "ДНР" ліпили псевдоспецназівця, який нібито принесе мир Донбасу. У "ЛНР" же обіцяли ще й до Росії інтегруватись.

      Єдине, за що треба віддати належне піарникам Кремля, замість малювання "дебільних" 98% голосів вони вирішили називати більш-менш адекватні цифри, яким навіть можна повірити.

      Наприклад, за умов обіцянок репресій у разі не голосування за Пушиліна, окупанти приблизно на 60% каруселі могли накрутити. Пасічника ж не те щоб полюбляють, але він не викликає у жителів "ЛНР", що вірять у "республіку", нудоту. Отже й зробили трохи вищий відсоток підтримки.

      Що ж буде далі?

      По-перше, санкції. За таке порушення усіх норм Мінських домовленостей додаткові заборони обов'язково будуть. Втім, їх ніхто не боїться, адже незабаром проти Росії накладуть санкції через отруєння Скрипалів. Вони фактично перетворять країну-терориста на справжнього вигнанця, чим остаточно зроблять Кремлю ситуацію, в якій нема чого втрачати.

      Стосовно подальшої долі "ДНР" та "ЛНР", то "обрання" кандидатів від діючих російських кураторів посилює їх вплив на окуповані території. Може початися нова хвиля репресій та більш жорстка централізація влади у руках маріонеток Кремля. Посилень бойових дій на фронті незабаром, скоріш за все, не буде, оскільки Росії треба не спровокувати світ на швидке розміщення миротворців ООН. 

      Адже тоді плани щодо зміни влади в Україні зазнають фіаско. Путін хоче привести до влади Тимошенко, чи ще когось з опозиції саме спекулюючи на війні та посиленні зіткнень на фронті. На це можна чекати з січня-лютого наступного року.

      Схема може бути наступною: терористи посилюють обстріли, та кажуть, що виходять з Мінська, мовляв, Пушилін із Пасічником нічого у 2015-му не підписували, а Путін взагалі "міг спробувати домовитись із Захаром та Жабо". Отже "вибори" дають російським терористам додаткові можливості щодо тероризування всього світу.

      То ж, "вибори" в ОРДіЛО – перший акт вистави перед обранням президента України. То ж, як би пафосно не звучало, саме від нас, народу, залежить, як зможе розіграти агресор цю карту.

      Читайте також: Хто був усім, стає нічим: про гірку долю героїв "Новоросії"

      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Війна на Донбасі Псевдовибори на окупованому Донбасі Публікації Новини Луганська Новини Донецька війна
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Марихуана: вплив на організм та лікувальні властивості в інфографіці
      сьогодні , 21:01 Марихуана: вплив на організм та лікувальні властивості в інфографіці
      Як Росія використає "вибори" на Донбасі
      сьогодні , 20:53 Як Росія використає "вибори" на Донбасі
      Артем Овдієнко
      Злиття колишніх регіоналів: хто буде єдиним кандидатом Кремля
      сьогодні , 20:01 Злиття колишніх регіоналів: хто буде єдиним кандидатом Кремля
      Інна Жолобович
      Як поїхати на заробітки і не потрапити у рабство: що необхідно знати
      сьогодні , 19:06 Як поїхати на заробітки і не потрапити у рабство: що необхідно знати
      Яніна Ткачук
      "Вибори" у "ДНР" та "ЛНР": що далі буде з Україною
      сьогодні , 19:00 "Вибори" у "ДНР" та "ЛНР": що далі буде з Україною
      Олексій Чибісов
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук