Вибори за змішаною системою: що варто пам'ятати, аби кандидати вас не обдурили

За 5 років Верховна Рада не спромоглася змінити виборчий закон, тому на вибори українці підуть за старою, найбільш корумпованою системою – змішаною.

"Закон Януковича" – таку неофіційну назву отримала змішана виборча система народних депутатів, адже в українське законодавство її повернув саме він. Вперше її запровадили за часів Кучми на виборах 1998 року.

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Змішана система прийшла на заміну сто відсотковій радянській мажоритарці. У 2000-х роках від неї взагалі відмовилися.

Повернув її у 2011 році Віктор Янукович. Для того, щоб, використовуючи адміністративний ресурс, отримувати контрольовану більшість у парламенті,

– сказав народний депутат від "Самопомочі" Руслан Сидорович.

Структура системи

Половину народних депутатів українці обирають на загальнодержавному багатомандатному окрузі, тобто за закритими партійними списками. Іншу – на мажоритарних, тобто одномандатних округах.

Тому на виборчій дільниці ми отримаємо два бюлетені. Один – зі списком партій. І 225 мандатів розподілять пропорційно між партіями, які подолали прохідний бар'єр – 5%. Найбільша проблема списків – партійні боси можуть за мільйони продавати прохідні місця.



Змішана виборча система

Другий бюлетень – з кандидатами по мажоритарці, який є унікальним для кожного округу. Ті, хто набере більшість голосів, мають зайняти ще 225 місць. Але через окупацію Росією Криму та частини Донбасу, вибори проходять лише на 199 округах. Своїх кандидатів там можуть виставляти партії. Але останнім часом більша частина - самовисуванці.

Це свідчить лише про те, що партії не хочуть брати репутаційних ризиків з місцевими одіозними політиками,

– наголосив аналітик Громадського руху "Чесно" Олександр Саліженко.

Найчастіше мажоритарники перемагають, купуючи округ, тому що, як правило, вони невеликі. Наприклад, один округ об'єднує декілька невеликих міст чи селищ. Тож кандидат, маючи достатньо грошей, роздає продуктові набори чи будує дитячі майданчики. За це їх прозвали "гречкосіями".

Якщо виборець бачить, що до нього приходять із ковбасами, вином, тротуарами, велосипедами, будь-чим іншим, він повинен знати, що за своєю суттю – це є технологія підкупу,

– зазначив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

Кандидати, які є чинними нардепами, для підкупу використовують державні гроші. Уряд виділяє їм субвенції на соціально-економічний розвиток регіону. Проте замість того, аби спрямувати їх за призначенням – на будівництво доріг, ремонт шкіл та лікарень, мажоритарники часто витрачають на дріб'язок: купують комп'ютери, аптечки та роздають подарункові сертифікати.

Де-факто соціально-економічний розвиток стає таким чином заручником депутатського лобізму, який де-факто хоче ці гроші використати безумовно вкласти у свій політичний капітал, – сказав аналітик Громадянської мережі "Опора" Андрій Савчук.

Не можуть обирати мажоритарників українці, які голосують не за місцем реєстрації. Їм на виборчій дільниці дадуть лише один бюлетень – зі списком партій. Однак, найімовірніше ці парламентські вибори останні, які відбудуться за змішаною системою.

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До середини липня Верховна Рада має ухвалити виборчий кодекс. Він скасовує мажоритарку, запроваджує відкриті партійні списки з регіональними округами. Тож українець знатиме поіменно всіх кандидатів, і голосуватиме не лише за назву партії, а й за окрему людину в ній. Але якщо нардепи голосування провалять, то новому парламенту доведеться починати все спочатку.



Основні дати виборів