У Росії повідомляють про 3 загиблих на аеродромі і перекладають вину на Україну

Росія після бавовни на російському аеродромі "Енгельс" раптом скоригувала свої байки. На зміну "ніхто не постраждав" прийшло "є жертви".

Росія заявила, що під час "бавовни", яка погуляла на військовому аеродромі, звідки обстрілювали Україну, начебто загинули 3 людей. Окрім того, країна-окупантка оголосила про нібито 4 постраждалих. Заяви поширили росЗМІ, інформує 24 канал.

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Не обійшлося й без давньої російської легенди про ППО. Начебто вона перехопила українські безпілотники, які летіли на "Енгельса". Звичайно ж, жодних доказів у Росії представити не змогли. Водночас "офіційні заяви" по команді підхопили російські пропагандисти.

Тим часом місцеві жителі почали публікувати панічні дописи у соцмережах.

Що каже українська розвідка

"Бавовна" завітала на аеродром 5 грудня. У мережі опублікували кадри вибуху, який наче "запалив" небо. Андрій Юсов – представник ГУР Міноборони України – заявив, що за інцидент несе відповідальність російський уряд.

Сьогоднішні події – чергова ознака деградації їхньої, зокрема, й військової інфраструктури,

– сказав військовий.

Україна деталі коментувати не береться. Водночас українці зможуть дізнатися більше після перемоги.