Чому вибух на "Енгельсі" був таким масштабним: Жданов припустив причину
26 грудня на російському аеродромі "Енгельс", звідти злітали бомбардувальники, щоб завдавати ракетних ударів по Україні, пролунали вибухи. Росія офіційно заявила, що їх військові збили безпілотник над аеродромом.
Ці удари були випереджальним: той, хто завдав їх, випередив російське командування, яке планувало черговий масований удар по Україні. Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у своєму стрімі, повідомляє 24 канал.
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Символічна назва аеродрому
За його словами, зараз там ситуація дуже складна – аеродром не функціонує. Звідти виведено близько 10 літаків, з них 3 – Ту-160, також ймовірно 5 – 8 літаків Ту-95. Їх спрямовано у бік Уралу – на аеродром "Українка".
Так збіглося, що навіть назва у цього аеродрому символічна,
– підкреслив він.
Військовий експерт зауважив, що на аеродромі в Енгельсі проводяться відновлювальні роботи.
Чому вибух на аеродромі "Енгельс" виявився таким масштабним: дивіться відео
5 літаків було пошкоджено
"Інформація довкола вибуху дуже різна. Офіційно росіяни повідомляли, що 3 людини загинули, 4 госпіталізовано. Також пошкоджено пункт керування аеродромом", – повідомив він.
Жданов зазначив, що з неофіційних російських джерел відомо: 8 людей загинуло, приблизно 17 поранено. Це уся чергова зміна керування польотами та "технарі", що знаходились біля літаків.
Він розповів, що до 5 літаків ймовірно були пошкоджені внаслідок удару по аеродрому. Вони стояли з підвішеними ракетами, тому вибух був на такій великій площині, та й таким масштабним.
Залишилось чекати недовго – скоро з'являться супутникові кадри цього аеродрому під час вибуху, і ми побачимо які ушкодження завдали ті безпілотники, чи що там прилетіло, невідомо,
– підкреслив експерт.
Він наголосив, що Україна офіційно жодним чином не причетна до цих ударів не має і жодних заяв не робила.
Вибух на аеродромі "Енгельс" 26 грудня: які наслідки
- Нещодавній вибух на авіабазі в Енгельсі Саратовської області змусив росіян відвести якомога далі свою стратегічну авіацію. Це значно ускладнить Росії завдання ракетних ударів по українських енергетичних об'єктах.
- Льотчик-інструктор Роман Світан переконаний, що після вибуху у Енгельсі аеродром на певний час припинить своє функціонування. Адже ймовірно повністю виведена з ладу уся зміна управління, яка перебувала в той момент на цій точці.
- Після вибухів на російському аеродромі "Енгельс" над Україною не зафіксували жодної активності тактичної авіації ворога. Це трапилося вперше за кілька місяців.