В одній з квартир Києва вибухнув акумулятор: у ДСНС повідомили подробиці

Вдень 7 червня у одній з багатоповерхівок Києва вибухнув акумулятор. Про подію повідомили місцеві мешканці, відео події також потрапили у мережу.

Сьогодні вдень в одній з квартир на Борщагівці вибухнув акумулятор. Вибух вибив вікна на одній із лоджій квартири.

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Що говорять в ДСНС

На відео, які виклали мешканці, що живуть поруч з постраждалою багатоповерхівкою, видно, що вибух спричинив сильне задимлення у квартирі та вибив вікна у кімнаті, де був розташований акумулятор. Також чути, що у перші хвилини після першого вибуху продовжувались менші за силою вибухи.

Речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан повідомила у коментарі 24 Каналу, що у результаті події є один потерпілий.

В одній з квартир багатоповерхівки на Борщагівці вибухнув літієвий акумулятор. Вогню практично не було, був лише невеликий вибух. Потерпілий наразі знаходиться у стані середньої тяжкості,

– зазначила речниця.

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