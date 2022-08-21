Постає питання ефективності режиму, – політолог прокоментував підрив авто з донькою дугіна

Увечері 20 серпня під москвою вибухнуло авто з донькою ідеолога "русского міра" алєксандра дугіна дар'ї. російські спецслужби відкрили кримінальне провадження, але поки звинуватити нікого не можуть, зокрема, й українські спецслужби.

Про це 24 каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов. Він додав, що кримінальна справа відкрита за статтею вбивства, а не теракту.

Варте уваги Ідеолог "русского міра" і ненависник українців: що відомо про дугіна та підрив авто його доньки

Є суперечки, яку версію запропонувати російському суспільству

Галлямов зазначив, що в слідчому комітеті росії є суперечки, як їм правильно інтерпретувати цю подію. Якщо вони звинуватять у цьому українські спецслужби, то ще більше розчарують самих росіян.

Ви нам обіцяли легку перемогу. Казали, що ворог узагалі якийсь неповноцінний. За 3 дні візьмемо Київ. А натомість у нас в одинцовському районі в підмосков'ї підривають вашого пропагандиста,

– зазначив політолог.

За його словами, російське суспільство в такому випадку говоритиме: це не перемога, це не "все йде за планом".

Питання ефективності режиму

Крім того, на думку Галлямова, в разі, якщо винними в справі оголосять українців, у росіян виникнуть питання до своїх спецслужб, а отже і до режиму.

"путін – виходець зі спецслужб. 22 роки ці спецслужби грабували країну, для того, щоб гарантувати безпеку. І де ваша безпека? Постає головне питання взагалі – питання ефективності режиму", – підкреслив він.

Тож політолог підсумував, що версія зі звинуваченням України – це палка у двох кінцях. Є окремі виступи щодо цього, але єдиного хору поки непомітно.

Галлямов прокоментував підрив авто з донькою дугіна: дивіться відео

Підрив авто з донькою дугіна: що відомо