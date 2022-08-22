росія звинувачує Україну у вбивстві дугіної: чи вдасться кремлю використати подію
Шпальти провідних європейських газет рясніють заголовками стосовно вбивства доньки дугіна. фсб звинуватило в цьому Україну, і кремль неодмінно захоче викрутити ситуацію в свій бік на міжнародному рівні.
Таку думку 24 каналу озвучив політолог-міжнародник Антон Кучухідзе. Він додав, що в кремля нічого не вийде.
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Підтримка і довіра Україні непохитні
Кучухідзе розповів, що росія не зможе "викрутити" цю історію на свою користь на рівні Євросоюзу, Лондона чи Вашингтона. Там абсолютно розуміють ситуацію.
Зверніть увагу на довіру, яка є між спецслужбами США, Великої Британії та України. Або іншими європейськими спецслужбами з українськими,
– зазначив політолог-міжнародник.
За його словами довіра будується на тому, що Україна:
- не атакує цивільних;
- відповідально ставиться до взятих на себе зобов'язань;
- дотримується усіх правил і звичаїв міжнародного і гуманітарного права під час ведення війни.
Політолог-міжнародник зауважив, що головний чинник, який говорить про довіру – це зростання передачі озброєння.
росія дискредитована на міжнародному рівні
За словами Кучухідзе, росія, звісно, захоче "вбити клин" у ці стосунки, але їй нічого не вдасться, бо в неї не вистачить фактажу.
"Вони, як політична інституція, сьогодні, по-перше, дискредитовані. А по-друге, західні посольства все дуже добре аналізують", – підсумував політолог-міжнародник.
Кучухідзе про те, чи вдасться кремлю використати вбивство дугіної на свою користь: дивіться відео
Вибух авто дугіної: що відомо
- росія звинуватила українські спецслужби у підриві авто дугіної. фсб навіть назвала ім'я виконавиці і повідомила, що вона військовослужбовиця полку Прокопенка і вже виїхала в Естонію.
- Насправді Україна не має жодного стосунку до цієї події. Такі звинувачення – бездоказові і є частиною інформаційної війни.
- У полку Прокопенка прокоментували звинувачення. "Жінка, ім'я та військове посвідчення якої опублікували фсб у своєму звіті щодо розслідування теракту проти доньки російського пропагандиста дугіна ніколи не належала до нашого підрозділу", – мовиться у заяві.