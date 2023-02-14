У Новій Каховці партизани підірвали авто з окупантами: є загиблі та поранені, – ЦНС
Джерело:ЦНС
Партизани продовжують завдавати жару загарбникам на тимчасово окупованих територіях. Так, у Новій Каховці їм вдалося підірвати автівку з ворогами.
Причому не просто зробити все для того, щоб машина з окупантами вибухнула. Відомо як про загиблих, так і поранених.
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Військових стало менше
За наявною інформацією, підривом транспортного засобу зайнялися учасники партизанського руху "Атеш". Завдяки їм у повітря злетів автомобіль, у якому були як російські військові, так і представники спецслужб країни-агресорки. Відомо, що двоє ворогів загинули на місці. Ще двоє перебувають у важкому стані.
У Центрі національного спротиву зауважили, що неспокійно ворогам і на Луганщині. Там партизани роблять усе можливе для того, щоб знищити залізничну інфраструктуру.
Якщо вже на то пішло, то пора пригадати, що відбувається з втратами ворога. Зауважимо, що вони колосальні. Але до самої статистики ми підійдемо трішки пізніше.
Втрати ворога вражають
- А почнімо з того, що в Україні вдалося ліквідувати трьох кримінальних авторитетів з 90-х. Як ви вже зрозуміли, вони з величезним задоволенням стали найманцями у ПВК "Вагнера".
- Мовиться про Андрія Бережних, котрого засудили до 25 років за вбивство та інші правопорушення. Також знищений Сергій Максименко, котрий був ватажком банди "Олімпія", та був ув'язнений на 25 років. Ну й Ігоря Куска, котрий за ґратами мав сидіти 23 роки.
- Тим часом з'явилися нові деталі навколо скандалу з шубами для вдів знищених окупантів. Як з'ясувалося, шуби для фото- та відеофіксації давали як дружинам ліквідованих загарбників, так і актрисам з масовки. Останнім теж обіцяли шуби залишити, але і їх обдурили. І це їх не на жарт образило.
- Ну і вишенькою на торті, так би мовити, стала свіжа статистика втрат ворога. Станом на 14 лютого на той світ вдалося відправити 740 бійців "другої армії світу". А загалом з 24 лютого 2022 року знищили 139 080 загарбників. Зауважимо, що ці цифри приблизні. Слід розуміти, що точно підрахувати їх неможливо у зонах ведення активних бойових дій.