Рятувальникам вдалось вивести з будинку господаря квартири та його 10-річного сусіда. Ще кілька дітей самі вийшли надвір.
Поліція порушила кримінальне провадження за фактом вибуху
Поліція розпочала кримінальне провадження за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Наразі проводять розслідування.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу 2040 гривень, до двох років виправних робіт або до трьох років обмеження волі.
Що відомо про вибух у багатоповерхівці у Кривому Розі
Вибух стався близько 10:00 ранку на сьомому поверсі будинку, що на вулиці Мухіної. У квартирі перебував 52-річний господар квартири та двоє його онуків. Без постраждалих не обійшлось.
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У чоловіка, якому належить квартира, діагностували отруєння продуктами горіння. Те саме стосувалось і його 10-річного сусіда. Проте обоє постраждалих відмовились їхати до лікарні.