Згорілі люди висять з вікон: у Москві вибухнула багатоповерхівка, є жертви і поранені

Увечері 4 травня на південному заході Москви стався вибух на дев'ятому поверсі житлового будинку, після чого спалахнула сильна пожежа. Цілком зруйновано кілька квартир, вони – охоплені вогнем.

Крім того, через вибух пошкоджено міжповерхові перекриття та є загроза повного обвалення під'їзду, передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Вибух у московській багатоповерхівці

Попередньо, у багатоповерхівці міг здетонувати газовий балон у квартирі на дев'ятому поверсі. Наразі відомо про щонайменше 15 постраждалих. Також три людини загинули. Вони були заблоковані на балконі 9-го поверху і задихнулися. Всі троє були виявлені в сусідній з квартирою, що вибухнула. Ще троє людей могли перебувати у квартирі, в якій стався вибух.

У мережі поширюють моторошні кадри з місця події. На одному з відео, поширеному у мережі, загиблі люди, що висунулися з вікон. Вони згоріли живцем, так і не дочекавшись порятунку.

Багатоповерхівка палає у Москві: дивіться відео

Нагадаємо, що у Гідропарку Києва 4 травня спалахнула велика пожежа, дим був видно на весь район.