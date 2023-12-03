Є два важливі моменти: наскільки критичний для Росії підрив на Байкало-Амурській магістралі

Служба безпеки України вже вдруге провела успішну операцію на Байкало-Амурській залізничній магістралі. Там вибухнув ще один поїзд із пальним. Тут головне те, що це успіх стратегії, яку придумали та реалізовують українські спецслужби.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Юрій Федоров, зауваживши, в Росії є надважливі стратегічні тунелі, які сполучають Схід та центр країни-агресорки, Сибір та Далекий Схід з центральними областями. Мовиться про БАМ – Байкало-Амурську магістраль та Транссиб – Транссибірську магістраль. Зазначимо, що перший вибух на БАМі пролунав 30 листопада.

До теми У США відповіли, чи причетні до підриву потягів на Байкало-Амурській магістралі

Остання – це залізнична дорога, яка простягається на південь від БАМу.

"Відстань – приблизно 500 кілометрів на південь вздовж російсько-китайського кордону. Це ті магістралі, які забезпечують в економічному та військово-технічному плані так званий "поворот Росії на Схід", – сказав військовий експерт.

Цими залізничними дорогами доставляється основна частина російсько-китайської торгівлі. Також триває постачання, зокрема, боєприпасів із Північної Кореї. А це, мовляв, "життєво необхідно" для російської окупаційної армії.

Той факт, що успішні дії України ставлять під питання забезпечення російських військ боєприпасами із Північної Кореї – по-перше. І по-друге, ставить під питання взагалі економічні зв'язки Росії з Китаєм,

– зазначив Федоров.

Адже, якщо будуть підірвані тунелі, мости на Транссибірській магістралі, через яку відбувається основна частина перевезень, і вона буде зупинена на кілька місяців, то це буде вкрай катастрофічний удар по Росії в економічному та військовому плані. Це може бути навіть сильніше, аніж можливий підрив Кримського мосту.

"Це буде катастрофічна шкода Росії завдана. Особливо тому, що ці 2 операції були проведені спецслужбами України. Це означає, що таке цілком можливо", – наголосив військовий експерт.

Наскільки критичні для Росії вибухи на БАМі: дивіться відео

Вибухи на магістралі у Росії: головне