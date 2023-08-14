В окупованому Бердянську лунали вибухи: опісля "прокинулась" сирена в районі порту

Вочевидь, росіяни уже змирилися з тим, що на тимчасово окупованих територіях вибухи їм не даватимуть спокою, допоки вони не заберуться геть. Зокрема, гучно було в Бердянську, що в Запорізькій області.

У понеділок, 14 серпня, місцеві телеграм-канали Бердянська повідомили про сирену в районі порту, – інформує 24 Канал. Разом з тим стало відомо, що в цьому місті на Запоріжжі перед сигналом про небезпеку чули вибух.

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У Бердянську – вибух

Як зазначають мешканці цього регіону, найгучніше було в селах поблизу Бердянська. Звісно, російські пропагандисти почали одразу заявляти про "успішну роботу" ППО, що спрацювала з боку аеропорту в бік Нововасилівки.



Вибух прогримів у Бердянську на Запоріжжі / Фото з місцевих телеграм-каналів



Дим у небі над Бердянськом після вибуху / Світлина з телеграм-каналів

Зазначимо, що до повномасштабної війни в Бердянську жило понад 110 тисяч людей. Це було місто що приваблювало не лише українських туристів Азовським морем.

Після початку вторгнення його окупували росіяни та почали використовувати місцевий порт для вивозу вкраденого українського зерна та транзиту зброї на фронт.

Де розташований Бердянськ: дивіться на карті від Google maps

"Бавовна" на окупованих територіях