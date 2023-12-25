Вибух у будинку на Княгині Ольги у Львові: газовики зробили несподівану заяву

Днями у Львові трапився вибух у житловому будинку, який забрав життя трьох людей. Спершу вважалося, що це витік газу, однак фахівці не знайшли його слідів.

Ввечері 23 грудня у Львові на вулиці Княгині Ольги трапився вибух у житловому будинку. Фахівці переконані, що причиною став не витік природного газу.

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Експерти перевірили, чи був це витік газу

Львівська філія "Газмережі" повідомила, що одразу після вибуху у будинку до аварійної диспетчерської служби 104 надійшов відповідний виклик. Аварійно-диспетчерська служба оперативно зреагувала на повідомлення й за лічені хвилини дісталась до місця аварії.

Фахівці перевірили на сліди витоку газу всі підземні комунікації й колодязі в радіусі 50 метрів.

Під час обстеження витоку газу не виявлено. Працівники аварійної служби також прошпилькували газовий ввід цього житлового будинку від місця врізки СН-4 0%,

– мовиться у повідомленні.

У "Газмережі" зазначили, що поки що рано робити висновки щодо причин вибуху. До моменту з'ясування точної причини газопостачання до житлового будинку припинене, однак наразі не встановлено, що це був вибух газу.

Попередня версія, що причиною вибуху став витік природного газу, не підтверджена,

– уточнили у відомстві.

Що відомо про трагічну подію