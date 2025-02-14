Це не просто війна – це чисте божевілля і терор, – МЗС про удар Росії по ЧАЕС

Росія в ніч на 14 лютого атакувала укриття над 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС. Ця подія свідчить про те, що країна-агресорка веде війну терористичними методами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

До теми США інвестували багато грошей в будівництво укриття ЧАЕС, – Єрмак

Як прокоментували у МЗС російський удар по ЧАЕС

У МЗС наголосили, що сьогодні вночі Росія без урахування розуму чи гуманності, вразила місце, створене для захисту світу від радіації у Чорнобилі.

Це не просто війна – це чисте божевілля і терор,

– написали у міністерстві.

До слова, першим про удар по саркофагу Чорнобильської АЕС повідомив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що об'єкт окупанти обстріляли за допомогою ударного дрона з фугасною бойовою частиною.

На місці удару виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. Наразі рівень радіації на об'єкті продовжує залишатися у межах норми.

Глава Офісу Президента наголосив, що на Мюнхенській безпековій конференції, яка має розпочатися 14 лютого, всі дуже злі після російського удару по укриттю над зруйнованим 4-м енергоблоком ЧАЕС. Адже свого часу весь світ допомагав ліквідовувати наслідки катастрофи, а також інвестувала у будівництво укриття, яке атакувала Росія.