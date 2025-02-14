Це не просто війна – це чисте божевілля і терор, – МЗС про удар Росії по ЧАЕС
- Росія в ніч на 14 лютого атакувала укриття над 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС, що свідчить про терористичні методи ведення війни.
- Міністерство закордонних справ України заявило, що ця атака є безумством і терором, спрямованим на місце, створене для захисту світу від радіації.
Росія в ніч на 14 лютого атакувала укриття над 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС. Ця подія свідчить про те, що країна-агресорка веде війну терористичними методами.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство закордонних справ України.
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Як прокоментували у МЗС російський удар по ЧАЕС
У МЗС наголосили, що сьогодні вночі Росія без урахування розуму чи гуманності, вразила місце, створене для захисту світу від радіації у Чорнобилі.
Це не просто війна – це чисте божевілля і терор,
– написали у міністерстві.
До слова, першим про удар по саркофагу Чорнобильської АЕС повідомив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що об'єкт окупанти обстріляли за допомогою ударного дрона з фугасною бойовою частиною.
На місці удару виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. Наразі рівень радіації на об'єкті продовжує залишатися у межах норми.
Глава Офісу Президента наголосив, що на Мюнхенській безпековій конференції, яка має розпочатися 14 лютого, всі дуже злі після російського удару по укриттю над зруйнованим 4-м енергоблоком ЧАЕС. Адже свого часу весь світ допомагав ліквідовувати наслідки катастрофи, а також інвестувала у будівництво укриття, яке атакувала Росія.