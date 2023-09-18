У Донецьку – "бавовна": ЗМІ пишуть, що прилетіло в окупаційну адміністрацію

В тимчасово окупованому Донецьку знову було неспокійно для загарбників. Власне, прилетіло у сам центр міста. ЗМІ пишуть, що у будівлю адміністрації глави квазіреспубліки.

У понеділок, 18 вересня, місцеві телеграм-канали Донецька почали публікувати кадри, на яких видно, ймовірно, ворожу так звану "адміністрацію" та величезний стовп диму. Про це інформує 24 Канал.

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Наслідки потужного вибуху в Донецьку

Розташована будівля, з якої йде дим, на вулиці Пушкіна. Тому є підстави стверджувати, що це саме будівля псевдоадміністрації глави "ДНР" Дєніса Пушиліна. Окрім того, це видно на фото й відео, що поширюють у мережі ЗМІ.

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Близько 15:15 ворожі інформаційні помийки заявили про "щонайменше двох постраждалих" внаслідок цієї "бавовни". Вони поспішили запевнити, що місто атакували три ракети зі РСЗВ "Град".

Водночас партизани з руху "Атеш" в той самий час констатували, що перевіряють, чи живий так званий очільник окупованого регіону.

Донецьк. Перевіряємо, чи живий Пушилін. Сподіваємось, що – ні,

– йдеться у повідомленні.

В окупантів все більше проблем

Українські дрони протягом всього минулого тижня навідувались до кораблів ворожого флоту. Зокрема, було пошкоджено судноремонтний завод 13 вересня у Севастополі. Згодом з'явилась інформація, що у лікарнях перебуває чимало поранених окупантів внаслідок цього – їх немає де розміщувати.

Окрім того, під час цього удару було уражено підводний човен "Ростов-но-Дону" росіян та великий десантний корабель "Мінськ". За словами експертів, ці судна загарбників відновленню не підлягають.

Водночас під прицілом були протягом тижня катер КС-701 "Тунець", патрульний корабель "Сєргєй Котов", два патрульні човни "Василій Биков" та ракетний катер "Самум". Усі ці судна або повністю, або частково було знищено.

Уже близько 15:30 Пушилін опублікував відео, на якому сказав, що не постраждав під час атаки на будівлю "адміністрації". Також, за його словами, загалом потерпілих чи жертв немає.