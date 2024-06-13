У Кропивницькому стався вибух газу: постраждали двоє дітей

Вночі 13 червня у Кропивницькому стався вибух газу. Внаслідок цього постраждали двоє дітей.

Відомо, що зараз вони перебувають у лікарні. В ДСНС України повідомили деталі ситуації.

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Вибух газу у Кропивницькому

Цієї ночі у Кропивницькому стався вибух газоповітряної суміші без послідуючого горіння у приватному житловому будинку,

– йдеться у повідомленні ДСНС Кіровоградської області.

На жаль, внаслідок вибуху є постраждалі. Зокрема, травмовано двоє дітей 2015 та 2017 років народження, яких у стані середньої тяжкості госпіталізовано до обласної дитячої лікарні.

Також значних руйнувань зазнав і сам будинок. Власне, зруйновано дві зовнішні стіни, частково покрівля, міжкімнатні перегородки, вибито вікна та двері у двох квартирах житлового будинку на площі 20 метрів квадратних.

Наразі фахівці встановлюють причину вибуху.

В приватному будинку в Кропивницькому стався вибух газу / Фото ДСНС

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